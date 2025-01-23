２２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７５．４４ドル（－０．３９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７７０．９ドル（＋１１．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１２３．９セント（－７．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５４．００セント（－４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８４．２５セント（－５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５６．００セント（－１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０９．３８（＋０．５１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７５．４４ドル（－０．３９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７７０．９ドル（＋１１．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１２３．９セント（－７．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５４．００セント（－４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８４．２５セント（－５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５６．００セント（－１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０９．３８（＋０．５１）
出所：MINKABU PRESS