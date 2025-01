民放初の乳幼児向けテレビ番組『シナぷしゅ』(テレビ東京系/毎週月〜金曜7時30分)の劇場版第2弾『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』が、今春公開されることが決定。特報、ティザーポスター、前作に続きにゅう役を務める玉木宏のコメント映像が解禁されたほか、玉木とぷしゅぷしゅ役の花谷聡亮、清水貴栄監督、統括プロデューサーの飯田佳奈子のコメントが到着した。

テレビ東京が民放初の試みとして0歳〜2歳の乳幼児を対象に制作し、今年4月にレギュラー放送6年目を迎える人気テレビ番組『シナぷしゅ』。2023年5月17日に第1作目となる映画『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド』が公開されると、全国で赤ちゃんの映画館デビュー旋風を巻き起こし、翌年にはアンコール上映も実施され、累計約20万人を動員する大ヒットを記録。その後も初の「ぷしゅソングフェス全国ツアー(5都市)」が開催されるなど、「シナぷしゅ」人気は止まることなく、赤ちゃんやその家族と一緒に成長を続けている。この度、映画第1作目から2年の歳月を経て、新作映画『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』の今春公開が決定。飯田佳奈子プロデューサーのもと、前作に引き続き清水貴栄が監督を務める。第1作目では、メインキャラクターであるお団子が大好きなぷしゅぷしゅが、失くしたほっぺを探すために宇宙への冒険に出かける物語だったが、今回もぷしゅぷしゅがスクリーンで大活躍。番組の人気キャラクターたちも登場する。さらに、ぷしゅぷしゅの相棒であるタオルのようせい、にゅうも登場。今作でも玉木宏(特別出演)が続投し、にゅうに息を吹き込む。この度、第2作目の特報とティザーポスターが解禁。描かれているのは、海辺のビーチパラソルの下でバカンスを満喫する「ぷしゅぷしゅ」と「にゅう」の姿。今度はバカンス中に何かが起こる?どんな冒険が繰り広げられるのか期待が高まる。併せて解禁されたコメント映像では、にゅうのぬいぐるみを手にした玉木が「今回はどんな冒険になるのでしょうか。ぷしゅぷしゅとにゅうと一緒に冒険に出かけよう!」とにこやかに呼びかけている。第2弾への出演にあたり、玉木は「前作に続き、映画で再び『にゅう』を演じることができて、嬉しい気持ちでいっぱいです。前作は2年前に作られましたので、今回はやるにあたって見直して、前回を上回れるように頑張りました。僕が演じる『にゅう』は、『にゅう』という言葉だけで、ニュアンスを伝えなければならず、とても難しいです。もう一生分の『にゅう』を言いました(笑)」とコメント。そして「映画館は、小さいお子さんを育てる親御さんたちにとってハードルが高い場所だと思うのですが、実は僕の子どもも前作で映画館デビューをしました」と明かした。今回ぷしゅぷしゅ役に抜てきされた花谷聡亮は「ぷしゅぷしゅの声に決まったときは、『いぇーい!』っていっぱいジャンプしてよろこびました。たくさんの歌やキャラクターが出てきて、とても楽しくて、ぜんぶのシーンがお気に入りです。ぷしゅぷしゅの声をがんばったのでみんなにも早くみてほしいです。映画のロゴもすごくかわいくて、いろいろかくれていてたのしいよ!みんなもきづくかな?」と喜びいっぱいに語っている。清水貴栄監督は「第1作目の経験を生かして、赤ちゃんとその親御さんが自然に笑顔になってしまうような、あかるくたのしい作品をつくっています。ぷしゅぷしゅと一緒に『旅行にいく気分になれる映画』になる予定です。今作でも、1作目と同じように、お子さんがもし泣いてしまっても大丈夫です!シナぷしゅがスクリーンに映る映画館は、優しい空気が流れていて、赤ちゃんにとっても親御さんにとっても安心して楽しんで頂ける空間になっていますよ」とコメント。統括プロデューサーの飯田佳奈子は「第1作が公開された2023年にはまだ生まれていなかった赤ちゃんたちが今作で映画館デビューをするのかな、と思うと、とっても感慨深いです。もちろん前作で映画館デビューをしてくれたお友達も大歓迎です!2年経って、きっとみんなたくさん成長して、今作は少し余裕を持って楽しんでもらえるかな。今から劇場での反応が楽しみです。スタッフ一同、シナぷしゅっ子たちの笑顔を楽しみに制作しています」とメッセージを寄せている。映画『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』は今春公開。玉木宏、花谷聡亮、統括プロデューサーの飯田佳奈子、清水貴栄監督のコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■玉木宏(にゅう役)前作に続き、映画で再び「にゅう」を演じることができて、嬉しい気持ちでいっぱいです。前作は2年前に作られましたので、今回はやるにあたって見直して、前回を上回れるように頑張りました。僕が演じる「にゅう」は、「にゅう」という言葉だけで、ニュアンスを伝えなければならず、とても難しいです。もう一生分の「にゅう」を言いました(笑)。映画館は、小さいお子さんを育てる親御さんたちにとってハードルが高い場所だと思うのですが、実は僕の子どもも前作で映画館デビューをしました。泣いてもいいし、笑ってもいいし、音を出してもいい。家でテレビを見るような感覚で、怖がらずにぜひ親子一緒に、映画館へ気軽に足を運んでいただけたらなと思います。■花谷聡亮(ぷしゅぷしゅ役)ぷしゅぷしゅの声に決まったときは、「いぇーい!」っていっぱいジャンプしてよろこびました。たくさんの歌やキャラクターが出てきて、とても楽しくて、ぜんぶのシーンがお気に入りです。清水監督に教えてもらいながら、いろんな気持ちの「ぷしゅ」を演じました。ぷしゅぷしゅの声をがんばったのでみんなにも早くみてほしいです。映画のロゴもすごくかわいくて、いろいろかくれていてたのしいよ!みんなもきづくかな?■飯田佳奈子(「シナぷしゅ」統括プロデューサー/テレビ東京)お待たせしました、「シナぷしゅ THE MOVIE」念願の第2作です!第1作が公開された2023年にはまだ生まれていなかった赤ちゃんたちが今作で映画館デビューをするのかな、と思うと、とっても感慨深いです。もちろん前作で映画館デビューをしてくれたお友達も大歓迎です!2年経って、きっとみんなたくさん成長して、今作は少し余裕を持って楽しんでもらえるかな。今から劇場での反応が楽しみです。スタッフ一同、シナぷしゅっ子たちの笑顔を楽しみに制作しています。より明るく楽しく、パワーアップした「シナぷしゅ THE MOVIE」をお楽しみに!■清水貴栄(監督)前回の映画からわずか2年、「シナぷしゅ THE MOVIE」が帰ってきます!第1作目の経験を生かして、赤ちゃんとその親御さんが自然に笑顔になってしまうような、あかるくたのしい作品をつくっています。ぷしゅぷしゅと一緒に「旅行にいく気分になれる映画」になる予定です。今作でも、1作目と同じように、お子さんがもし泣いてしまっても大丈夫です!シナぷしゅがスクリーンに映る映画館は、優しい空気が流れていて、赤ちゃんにとっても親御さんにとっても安心して楽しんで頂ける空間になっていますよ。ぜひ公開まで楽しみにしていてください!