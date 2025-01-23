福島県で最大震度4のやや強い地震 福島県・檜枝岐村
23日午前8時9分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県会津で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、福島県の檜枝岐村です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□福島県
檜枝岐村
■震度3
□福島県
南会津町
□栃木県
日光市
■震度2
□福島県
只見町 西会津町
□栃木県
那須塩原市 宇都宮市 高根沢町
□茨城県
東海村
□群馬県
沼田市 片品村 前橋市
渋川市
□新潟県
南魚沼市 阿賀町
■震度1
□福島県
下郷町 三島町 福島金山町
福島昭和村 会津美里町 白河市
大玉村 天栄村 西郷村
棚倉町 浅川町
□栃木県
大田原市 矢板市 塩谷町
那須町 鹿沼市 栃木さくら市
芳賀町 栃木那珂川町
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市
那珂市 小美玉市 城里町
大子町 土浦市 石岡市
筑西市 かすみがうら市 行方市
鉾田市 美浦村
□群馬県
川場村 群馬昭和村 みなかみ町
高崎市 桐生市 伊勢崎市
安中市 吉岡町 甘楽町
□新潟県
長岡市 三条市 小千谷市
加茂市 見附市 魚沼市
新潟北区 新潟秋葉区 新発田市
阿賀野市 上越市 佐渡市
□宮城県
岩沼市
□埼玉県
本庄市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。