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23日午前8時9分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県会津で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、福島県の檜枝岐村です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□福島県
檜枝岐村

■震度3
□福島県
南会津町

□栃木県
日光市

■震度2
□福島県
只見町　西会津町

□栃木県
那須塩原市　宇都宮市　高根沢町

□茨城県
東海村

□群馬県
沼田市　片品村　前橋市
渋川市

□新潟県
南魚沼市　阿賀町

■震度1
□福島県
下郷町　三島町　福島金山町
福島昭和村　会津美里町　白河市
大玉村　天栄村　西郷村
棚倉町　浅川町

□栃木県
大田原市　矢板市　塩谷町
那須町　鹿沼市　栃木さくら市
芳賀町　栃木那珂川町

□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
笠間市　ひたちなか市　常陸大宮市
那珂市　小美玉市　城里町
大子町　土浦市　石岡市
筑西市　かすみがうら市　行方市
鉾田市　美浦村

□群馬県
川場村　群馬昭和村　みなかみ町
高崎市　桐生市　伊勢崎市
安中市　吉岡町　甘楽町

□新潟県
長岡市　三条市　小千谷市
加茂市　見附市　魚沼市
新潟北区　新潟秋葉区　新発田市
阿賀野市　上越市　佐渡市

□宮城県
岩沼市

□埼玉県
本庄市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。