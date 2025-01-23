23日午前8時9分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県会津で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、福島県の檜枝岐村です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□福島県

檜枝岐村

■震度3

□福島県

南会津町



□栃木県

日光市

■震度2

□福島県

只見町 西会津町



□栃木県

那須塩原市 宇都宮市 高根沢町



□茨城県

東海村



□群馬県

沼田市 片品村 前橋市

渋川市



□新潟県

南魚沼市 阿賀町

■震度1

□福島県

下郷町 三島町 福島金山町

福島昭和村 会津美里町 白河市

大玉村 天栄村 西郷村

棚倉町 浅川町



□栃木県

大田原市 矢板市 塩谷町

那須町 鹿沼市 栃木さくら市

芳賀町 栃木那珂川町



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市

那珂市 小美玉市 城里町

大子町 土浦市 石岡市

筑西市 かすみがうら市 行方市

鉾田市 美浦村



□群馬県

川場村 群馬昭和村 みなかみ町

高崎市 桐生市 伊勢崎市

安中市 吉岡町 甘楽町



□新潟県

長岡市 三条市 小千谷市

加茂市 見附市 魚沼市

新潟北区 新潟秋葉区 新発田市

阿賀野市 上越市 佐渡市



□宮城県

岩沼市



□埼玉県

本庄市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。