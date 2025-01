KID PHENOMENONが、1月22日にリリースされた1st Album『PHENOMENON』より、リード曲「Party Over There」のミュージックビデオを公開した。同アルバムは、彼らのデビュー曲「Wheelie」や、TVアニメ『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚−』第二クールエンディング・テーマとしても知られる「存在証明」、現在テレビ東京系「ゴッドタン」1月度エンディングテーマとして放送中の「Unstoppable」をはじめとし、これまでにKID PHENOMENONが発表した全楽曲に、1月11日より先行配信となったリードトラック「Party Over There」、さらに新録の「Cinderella」「雨上がりのDiary」を加えた全14曲を収録。

アルバム発売となった22日21時に、YouTubeにてリードトラック「Party Over There」のミュージックビデオが公開となった。本楽曲はトラップビートに和風の音色が融合した新感覚のヒップホップトラックに仕上がっており、KID PHENOMENONのメンバーの高いラップスキルとボーカル陣の歌唱力を存分に楽しめる楽曲。ミュージックビデオの監督はアルバムアートワークと同じく、海外からも注目を集めている気鋭のクリエイディブディレクターYUANN氏が担当。中華料理店をロケーションに、オリジナリティあふれる独自の世界観が異彩を放つ内容になっている。「Party Over There」はすでに全国各地で開催中のリリースイベント”Purple CirKID Vol.4”でもパフォーマンスされており、イベントは1月25日に大阪・あべのキューズモール、26日に埼玉・イオンレイクタウンmoriで開催される。<リリース情報>KID PHENOMENON1st Album『PHENOMENON』2025年1月22日(水)発売完全生産限定盤 MOVIE Ver.(SRCL-13103〜13104)7,700円(税込)[CD+Blu-ray]ジャケット写真=CD収録内容(全形態共通)=1. 存在証明2. Unstoppable3. Party Over There4. Trendsetter5. Underrated6. Cinderella7. Purple Dawn8. Ace In The Hole9. OMW10. Cmon11. Wheelie12. Show U Light13. ONE DAY14. 雨上がりのDiaryhttps://KIDPHENOMENON.lnk.to/PHENOMENONOfficial site:https://www.kidphenomenon.jp/