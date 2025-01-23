２３日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１６：４５ 仏・企業景況感指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※台湾市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：カワチ薬品<2664>，エイトレッド<3969>，ディスコ<6146>，ニデック<6594>
※海外企業決算発表：テキサス・インスツルメンツほか
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１６：４５ 仏・企業景況感指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※台湾市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：カワチ薬品<2664>，エイトレッド<3969>，ディスコ<6146>，ニデック<6594>
※海外企業決算発表：テキサス・インスツルメンツほか
出所：MINKABU PRESS