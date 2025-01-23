２３日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・貿易統計（通関ベース）
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１６：４５　仏・企業景況感指数
２２：３０　米・新規失業保険申請件数
２２：３０　米・失業保険継続受給者数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※台湾市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：カワチ薬品<2664>，エイトレッド<3969>，ディスコ<6146>，ニデック<6594>
※海外企業決算発表：テキサス・インスツルメンツほか

出所：MINKABU PRESS