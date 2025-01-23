KARA¡¦¥®¥å¥ê¡¢º£Ç¯37ºÐ¤Ê¤Î¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¼ãÊÖ¤ëÈþËÆ¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÚPHOTO¡Û
KARA¡¦¥®¥å¥ê¤Î¤É¤ó¤É¤ó¼ãÊÖ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKARA¡¦¥®¥å¥ê¡¢¶¯µ¤È¯¸À¤âÇ¼ÆÀ¤Î¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É
¥®¥å¥ê¤Ï1·î22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤ÏµÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤à¥®¥å¥ê¤Î»Ñ¤¬¡£¥à¡¼¥È¥ó¥³¡¼¥È¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢´¨¤µÂÐºö¤â¤·¤Ä¤Ä¥ª¥·¥ã¥ì¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
È±¤ò´¬¤¤ª¤í¤·½÷¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥¯¥ë¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°È±¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯37ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥®¥å¥ê¤À¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼ãÊÖ¤ëÈþ¤·¤µ¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¦¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡¢ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ï³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥®¥å¥ê¤ÏºòÇ¯7·îÃæ½Ü¡¢ËË¹ü¤È´ããÝ¤ò¹üÀÞ¡£7·î¤Î1¥«·î´Ö¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·¶Ê¡ØI Do I Do¡Ù¤Î³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ê½Ñ¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤·¡¢8·î¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÇKARAÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖKARA THE 5th JAPAN TOUR 2024 ¡ÈKARASIA¡É¡×¤ò¡¢12·î¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¤ÇÃ±ÆÈ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖGyuriful Night¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥®¥å¥ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯5·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1995Ç¯¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2007Ç¯¤ËKARA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£½÷Í¥¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿2016Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¾Õ±Ñ¼Â¡Ù¡ØÎø¤Î²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø2¤Ä¤ÎÎø°¦¡Ù¡Ø¥µ¥è¥Ê¥é¤ÎÅÁ¤¨Êý¡Ù¡ØBeautiful Food¡Ù¡ØRevive by TOKYO24¡Ù¤Ê¤É¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£