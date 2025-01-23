¡ÖÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ¹´Û¤ÎÁ°¤«¤é²¹Àô¤¬¡ª¡©¡×¡Ä¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÅòµ¤¤¬¾å¤¬¤ëÆ»Ï©¤Ë¶Ã¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©
¡ÖºòÌë¤ÎÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·¶ÌÎ¹´Û¤ÎÁ°¤«¤é²¹Àô¤¬Í¯¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¡×
¡ÚÆ°²è¡Û²¹Àô¤¬Í¯½Ð¡ª¡©Åòµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ²¹Àô½É¡Ö¿·¶ÌÎ¹´Û¡×¤ÎÁ°¤ÎÆ»Ï©¤«¤é²¹Àô¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÆ°²è¤¬£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁáµÞ¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¤ÈÃÏÌÌ¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×
¡Ö¿·¤·¤¤¸»Àô??¡×
¡Ö¤Û¤ó¤È¤ÀÅòµ¤½Ð¤Æ¤ë¡¢Åà·ë¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤½¤¦¡×
¡ÖµÕ¤Ë²¿½è¤«²¹Àô¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤È¤«¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÁáµÞ¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¤ÈÃÏÌÌ¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×
¡ÖÃÏÈÖÄÀ²¼¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ»Ï©²¼¤Î²¹Àô¤ÎÇÛÁ÷´É¤«¤éÅò¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡Ä¼Â¤Ï¹©»öÃæ¡¢¸¶°ø¤Ï¡©
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿·¶ÌÎ¹´Û¡×¤ò±Ä¤à¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¿¤Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤µ¤ó¡Ê@nyantamach222¡Ë¡£14Æü¸á¸å9»þº¢¡¢Î¹´ÛÁ°¤ÎÆ»Ï©¤«¤é²¹Àô¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Á°ÆüÌë¡¢Æü¸þÆç¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¸©Æâ¤Ç¤ÏºÇÂç¤Ç¿ÌÅÙ4¤ÎÍÉ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï²¹Àô¤¬Í¯¤½Ð¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ»Ï©¤Î²¼¤òÄÌ¤ëÁ÷Åò´É¡Ê²¹Àô¤ÎÇÛÁ÷´É¡Ë¤¬¥º¥ì¤¿¤è¤¦¤Ç²¹Àô¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼þÊÕ¤Ç²¹Àô¤ÎÇÛÁ÷´É¤Î¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÆü»ß¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢14Æü¤Ë¹©»ö¤¬½ª¤ï¤ê´Ø·¸¼Ô¤¬²¹Àô¤òÄÌ¤½¤¦¤È¸µÀò¤ò³«¤¤¤¿¤éÎ¹´ÛÁ°¤ÎÆ»Ï©¤«¤é²¹Àô¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤ò¸«¤ë¤È¤Þ¤ë¤Ç²¹Àô¤¬Í¯¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¸¶°ø¤Ï¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÇÛÁ÷´É¤¬¥º¥ì¤Æ²¹Àô¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤éÊÕ¤ÏºäÆ»¤¬Â¿¤¯¡¢ÇÛÁ÷´É¤¬²¹Àô»ÜÀß¤Î¤¢¤ë¾å¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼¤«¤é²¹Àô¤ò°ú¤¯¤¿¤á·¹¼Ð¤¬µÞ¤ÇÇÛÁ÷´É¤Ë°µ¤¬³Ý¤«¤ê¡¢¤½¤³¤ËÁ°Æü¤ËÃÏ¿Ì¤ÇÍÉ¤ì¤ÆÇÛÁ÷´É¤¬¥º¥ì¤Æ²¹Àô¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷¾¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤¿¡¢²¿½½Ç¯¤âÆ±¤¸ÇÛÁ÷´É¤Î¤Þ¤Þ¤Ç²¹Àô¤Î½Ð¤¬°¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²þÎÉ¤¹¤ë¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó²¹Àô¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¶áÎÙ¤Î²¹Àô»ÜÀß¤ÏÎ×»þµÙ¶È¤Ë¡£¿·¶ÌÎ¹´Û¤ÏÆ»Ï©²¼¤ÎÇÛÁ÷´É¤òÄÌ¤¸¤Æ²¹Àô¤ò°ú¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ä¾ÀÜ¡¢±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¹Àô¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤Æ»Ï©²¼¤ÎÅÚ¤¬ºï¤é¤ì¡¢Æ»Ï©¤¬´ÙË×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢½÷¾¤µ¤ó¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¿¤Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·¶ÌÎ¹´Û¤ÇÊë¤é¤¹Ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òYouTube¤Ç¾Ò²ð¡£¡Ö¸½ºß80É¤¤ÎÇ¤¬¤¤¤Æ60É¤¤¬¾ùÅÏ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÂµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£½÷¾¤µ¤ó¤¬20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÎ¹´Û¤Î¤½¤Ð¤Î¶¶ÉÕ¶á¤ÇÌÂ¤¤Ç¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Çº£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¼Ú¶â¤¬Â¿¤¯»Ä¤ê¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÅÏÊÕ À²»Ò¡Ë