【韓国】

実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第4四半期）08:00

予想 0.2% 前回 0.1%（前期比)

予想 1.5% 前回 1.5%（前年比)



【日本】

通関ベース貿易収支（12月）08:50

予想 -522.0億円 前回 -1103.0億円（-1176.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)

予想 -6848.0億円 前回 -3842.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)



【シンガポール】

消費者物価指数（CPI）（12月）14:00

予想 N/A 前回 0.0%（前月比)

予想 1.6% 前回 1.6%（前年比)



【トルコ】

中銀政策金利（1月）20:00

予想 N/A 前回 47.5%（トルコ中銀政策金利)



【カナダ】

小売売上高（11月）22:30

予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)

予想 N/A 前回 0.1%（コア・前月比)



【米国】

新規失業保険申請件数（01/12 - 01/18）22:30

予想 N/A 前回 21.7万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（01/05 - 01/11）

予想 N/A 前回 185.9万件（継続受給者数)



【ユーロ圏】

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（1月）24日00:00

予想 -14.2 前回 -14.5（ユーロ圏消費者信頼感)



※予定は変更することがあります

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