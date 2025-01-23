【韓国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第4四半期）08:00
予想　0.2%　前回　0.1%（前期比)
予想　1.5%　前回　1.5%（前年比)

【日本】
通関ベース貿易収支（12月）08:50
予想　-522.0億円　前回　-1103.0億円（-1176.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想　-6848.0億円　前回　-3842.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)

【シンガポール】
消費者物価指数（CPI）（12月）14:00　
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)　
予想　1.6%　前回　1.6%（前年比)

【トルコ】
中銀政策金利（1月）20:00　
予想　N/A　前回　47.5%（トルコ中銀政策金利)

【カナダ】
小売売上高（11月）22:30
予想　0.1%　前回　0.6%（前月比)　
予想　N/A　前回　0.1%（コア・前月比)

【米国】
新規失業保険申請件数（01/12 - 01/18）22:30
予想　N/A　前回　21.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（01/05 - 01/11）
予想　N/A　前回　185.9万件（継続受給者数)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（1月）24日00:00
予想　-14.2　前回　-14.5（ユーロ圏消費者信頼感)

※予定は変更することがあります