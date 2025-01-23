15:30 GPIF宮園理事長、会見

19:30 エスクリバ・スペイン中銀総裁、ダボス会議「金融市場：ダイバージェンスへの対処法」講演

21:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁、ダボス会議「インフレ：過去、現在、そして未来」講演

24日1:00 トランプ米大統領、ダボス会議で演説（オンライン形式で出席）

2:00 米週間原油在庫統計

3:00 米10年インフレ連動債（TIPS）入札（200億ドル）



月例経済報告（1月）

日銀金融政策決定会合（1日目、24日まで）

世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議、～24日）



米主要企業決算

テキサスインスツルメンツ、フリーポート、GE



※予定は変更することがあります

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