フランフランが阪神タイガースのユニフォーム製作、女性ファンが対象　5月の中日戦で無料配付

「フランフラン（Francfranc）が、阪神タイガースが主催する女性ファン向けイベント「TORACO DAY（トラコデー）supported by LAVA International」とのコラボレーションアイテムを製作した。5月9日、10日、 11日の3日間、阪神甲子園球場で行われる対中日ドラゴンズ戦で、試合開始2時間後までに入場した女性ファン各日先着2万人に無料配付する。

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同コラボでは、「TORACO ユニフォーム」、「TORACO クリアトート」、「TORACO ドリンクカップホルダー」の計3型を製作。フランフランオリジナルの花柄をあしらったデザインで、球場だけでなく、日常でも使いやすいように仕上げたという。コラボアイテムは、5月9日にTORACO ユニフォーム、10日にTORACO クリアトート、11日にTORACO ドリンクカップホルダーが、それぞれ先着2万人に配付される。

なお、高校生以上の女子学生向けチケット「学生 TORACOシート」では、コラボユニフォームのデザインを採用した「TORACO スティックバルーン」を配付する。