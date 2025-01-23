　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の3万9810円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40734.73円　　ボリンジャーバンド3σ
40247.82円　　ボリンジャーバンド2σ
39810.00円　　23日夜間取引終値
39760.91円　　ボリンジャーバンド1σ
39646.25円　　22日日経平均株価現物終値
39274.00円　　25日移動平均
39265.00円　　一目均衡表・基準線
39146.00円　　5日移動平均
39005.00円　　一目均衡表・転換線
39000.13円　　75日移動平均
38982.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38795.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38787.09円　　ボリンジャーバンド-1σ
38635.10円　　200日移動平均
38300.18円　　ボリンジャーバンド2σ
37813.27円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース