日経225先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の3万9810円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40734.73円 ボリンジャーバンド3σ
40247.82円 ボリンジャーバンド2σ
39810.00円 23日夜間取引終値
39760.91円 ボリンジャーバンド1σ
39646.25円 22日日経平均株価現物終値
39274.00円 25日移動平均
39265.00円 一目均衡表・基準線
39146.00円 5日移動平均
39005.00円 一目均衡表・転換線
39000.13円 75日移動平均
38982.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38795.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38787.09円 ボリンジャーバンド-1σ
38635.10円 200日移動平均
38300.18円 ボリンジャーバンド2σ
37813.27円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40734.73円 ボリンジャーバンド3σ
40247.82円 ボリンジャーバンド2σ
39810.00円 23日夜間取引終値
39760.91円 ボリンジャーバンド1σ
39646.25円 22日日経平均株価現物終値
39274.00円 25日移動平均
39265.00円 一目均衡表・基準線
39146.00円 5日移動平均
39005.00円 一目均衡表・転換線
39000.13円 75日移動平均
38982.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38795.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38787.09円 ボリンジャーバンド-1σ
38635.10円 200日移動平均
38300.18円 ボリンジャーバンド2σ
37813.27円 ボリンジャーバンド3σ
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