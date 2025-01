「1995年のMr.Children」は年間ベストテンに3曲もランクイン…30年経って気づいた「売れまくった理由」

スージー鈴木の『Now And Then』第7回

年間トップテンに3曲も

今回は「ミスチルと1995年の音楽シーン」というテーマでお届けします。

1995年ということは、ちょうど30年前。1月17日の阪神淡路大震災、そして3月20日の地下鉄サリン事件という、大きな天災と人災に震撼した年でした。

一方、音楽シーンはというと、後述する1998年のピークに向けて、市場が大きく成長した1年でした。

そんな1年を代表する音楽家が、Mr.Children=「ミスチル」だったのです。まずはこの年のオリコン年間シングルランキング。トップテンのうち4位『Tomorrow never knows』、5位『シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜』、7位に桑田佳祐との共作『奇跡の地球(ほし)』と3曲もランクインしています。

同年1位のDREAMS COME TRUE『Love Love Love』や、2位の浜田雅功と小室哲哉による「H Jungle With t」の『WOW WAR TONIGHT』はそれぞれ200万枚以上売り切っているのですが、それでも、ベストテンに3曲も送り込んでいるのはミスチルだけ(さらに12位には『【es】〜Theme of es〜』も入っています)。

では、まずもってミスチルの曲が、なぜこんなにも売れに売れたのか。

超絶ハイトーンのボーカル

『Tomorrow never knows』(註:リリースは前年の1994年)と『シーソーゲーム』のシングルCD(短冊形の8cmCD)を、私も当時リアルタイムで買って、今でも持っていたので、久しぶりにCDプレーヤーのトレイに乗せて、イヤフォンではなく、久しぶりにスピーカーで聴いてみました。

そして「そうそう、この感じ!」とあらためてちょっと感動しちゃったのです。

ヒット要因の分析といえば、プロモーションやタイアップなどの商業的側面や、時代的背景の話に偏りがちですが、この「ミスチルの時代」をリアルタイムで生きた者として(当時、29歳)、まずは楽曲、サウンドそのものにヒット要因があったと断言します。

まず、ヒット要因の1つ目として挙げられるのは、何といっても桜井和寿のボーカルです。浜田省吾と桑田佳祐を足して1.5くらいで割ったようなボーカルは、当時、とても鮮烈な印象を与えました。

特にディストーションがかかったような金属的な声質でツーンと伸びるハイトーンの迫力たるや。

楽譜を取り寄せて音を確かめてみたら、『Tomorrow never knows』『シーソー・ゲーム』とも、最高音はB(シ)という超絶ハイトーン。

『Tomorrow never knows』では「4:15」(先の映像で ※以下同様)あたりからの「♪誰かの為"に"生きてみたって」の「に」や、『シーソーゲーム』なら「3:19」あたり、「♪"あや"まちを繰り返す人生ゲーム」の「あや」が、その超絶ハイトーンなBの音です。

歌えなくても真似したくなる

とにかく下から上、そのまた上へと忙しく、符割りも細かく動き回り、最終的に金属的にツーンと伸びるという、まるで、たった1曲に数曲分の「ボーカルエクスタシー」が詰め込まれているような感じなのでした。

そして、ここからが重要なのですが、この独特な桜井和寿ボーカルは、私含む当時の20代男性音楽好きが、進んで真似して歌いたくなるもので(もちろん満足には歌えないのですが)、そのことも売上にも大きく貢献したと考えられるのです。この話は後半に。

ヒット要因の2つ目は「ドラマティックな構成」です。細かな話になりますが、具体的には「Xメロ」と「メロ変え」が効いているのです。

まず「Xメロ」とはAメロ、Bメロの続きとして、曲の終盤で、ここぞ!というところで炸裂するメロディです。

『Tomorrow never knows』でいえば、「♪優しさだけじゃ生きられない」から「♪この長い旅路のどこかで」。時間でいえば「3:25〜3:46」のあたり。この後キーがCからDにダンダン!と全音上がって、さらに盛り上がります。

『シーソーゲーム』でいえば「Xメロ」はもっと巨大で「♪アダムとイブの時代から」から「♪人生ゲーム シーソーゲーム」まで「2:43〜3:28」のあたりの45秒ほど。

次に「メロ変え」とは、ある固定的メロディを終盤にちょっとだけ変化させることで、盛り上がりを喚起するという手法のことを指します。

具体的には『Tomorrow never knows』の「4:15」あたり、「♪誰かの為に生きてみたって」のところは、叩き付けるようなリズムになり、メロディも少し高くなり、いよいよ盛り上がります。

「あぁ、お腹いっぱい」なミスチルサウンド

『シーソーゲーム』だと「3:45」あたり、最後の「♪恋なんて」が、それまでより半拍早く歌われるのも、一種の「メロ変え」と言えましょう。

以上、ちょっと細かくなりましたが、まとめれば、「Xメロ」と「メロ変え」によるドラマティックな構成がヒットに貢献したということです。

ですが、ヒット要因として、もしかしたらいちばん大きかったのではと思った3つ目は「あのミスチルサウンド」です。

言いたいことは「あのギターを中心とした、硬い感じで、キラキラしていて、ぱっつんぱっつんな感じのサウンド」(長くてすいません)が異様に気持ちいいということ。このあたりは明らかにプロデューサー&アレンジャーの小林武史の手腕によるものでしょう。

具体的にはコンプレッサーが利いています。コンプレッサーとは直訳すると「圧縮機」。転じて、音量の大きいところを下げ(=圧縮し)、小さいところを持ち上げることで、ボーカルや各楽器の音の「粒」を揃えるエフェクトのことです。

あとはデジタルとアナログ楽器(特にストリングスやサックス)の溶け合っている感じや、全体的に60〜70年代の洋楽ロックっぽいテイストがあることも、ほぼ同時に時代を席巻していた小室哲哉サウンドとは一線を画す「ミスチルサウンド」の魅力でした。

桜井和寿のボーカル、ドラマティックな構成、「ミスチルサウンド」などの結果、聴き終わった後に残るのは「あぁ、お腹いっぱい」という「音楽的満腹感」でした。さらには「いい買い物したな」というコスパ感。

そう考えると、ミスチルのCDは、売れるべくして売れた、売れない理由がなかったと言うことが出来そうです。

もっともCDで聴くべき音楽家

さて、ここからは「1995年の音楽シーン」の話へ。そんな「音楽的満腹感」でいっぱいのミスチルの曲は、1995年の音楽シーンと見事に、というか、もう劇的に合っていたという話をします。具体的には、メディア環境、流通環境、リスニング環境との合致性について。

まずメディア環境としては、コンパクトディスク(CD)の全盛期に突入。まるでミスチルのサウンドのようにキラキラ光る円盤が売れに売れる時代。

音楽市場規模は5,740億円(日本レコード協会「音楽ソフト生産金額」)。前年より大きく伸長。この流れが1998年、6075億円(配信含む現在の2倍弱)を叩き出すピークに向かっていきます。

そしてこの年、「メガストア」の代表と言える現在のタワーレコード渋谷店がオープン。流通環境もいよいよ整っていく。

そんな中「あのミスチルサウンド」は、カセットテープやMD(ミニディスク)ではなく、あくまでCDの高音質で聴きたくなるものだったと言えるでしょう。さらに言えば「もっともCDで聴くべき音楽家」としてのミスチル。

ワンルームマンションの部屋、洋服ダンスの上に置かれたミニコンポのトレイに8cmCDシングルを乗せて、スピーカーで聴くというリスニング環境に、彼らのキラキラしたリッチなサウンドは、あまりにも似合っていた――。

そして桜井和寿のボーカルです。先に真似したくなると書きましたが、真似をする場があったことも大きい。それもたくさん。もちろんカラオケルーム(ボックス)のことです。

インストバージョンでカラオケの練習

1990年前後に火が突いたカラオケブーム。1995年の段階でのカラオケルーム数は146,400軒(財団法人自由時間デザイン協会)。こちらは翌1996年(約16万軒)がピークとなります。

通信カラオケが導入され、飲食やパーカッションなども充実。そんな中で、私含む新し物好きの男性客が桜井和寿のハイトーンボーカルをこぞって真似したものでした。

そして、カラオケの練習はCDのカップリングに入っていたインストゥルメンタルバージョンを聴きながら。『Tomorrow never knows』『シーソーゲーム』、両方のCDにも、インスト(カラオケ)がばっちり入っています。聴くためだけでなく、カラオケの練習のためにも、多くの人がCDを買ったのです。

インターネットや携帯の普及もまだまだ。つまりはサブスクもYouTubeも夢のまた夢、CDを買うということの意味と価値が、今とは比べ物にならないほど大きかった時代。1995年の音楽シーンをミスチルが牛耳ったのには、ごくごく当然だったと、今振り返ると思うのです。

最後に個人的な話。私は当時から毎年、自分が選ぶ自分だけの「レコード大賞」を決めていました。

1995年の個人的「レコ大」に輝いたのが、他ならぬ『シーソーゲーム』。ちなみに前年1994年は小沢健二『愛し愛されて生きるのさ』、翌1996年は奥田民生『イージュー★ライダー』。

それほど思い入れたからでしょう。サブスクからBlootoothスピーカー、ではなく、令和の世に、8cmCDシングルからスピーカーを経由して空気を震わせる、あの爆発的なイントロは、30年という時差を一気に埋め合わせるパワーを持っていました。

その瞬間、私は「失われた30年」を一気に取り戻したのです。

ーーーー

連載の続きを読む:「合計身長369cm」の大型ユニットが10億円を被災地に寄付…「型破りな男」が生んだ「35年忘れられないフレーズ」

「合計身長369cm」の大型ユニットが10億円を被災地に寄付…「型破りな男」が生んだ「35年忘れられないフレーズ」