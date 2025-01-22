¥é¥à¡¦¥·¥§¤¬½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Ç³«ºÅ¡¡¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅ¸³«¤â
¡¡¥é¥à¡¦¥·¥§¤Ï¡¢2018Ç¯½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»ÏÆ°¡£2022Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÅ¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Copenhagen International Fashion Fear¡ÖCIFF¡×¤ËÆÃÊÌ»²²Ã¡£2024Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÀÄ»³¤ÎÁð·î²ñ´Û¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥·¥ç¡¼·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡ÁChain of Wills¡Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¡£³¨²è¤È»í¤Ë¤è¤ëÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëRoy Taro¤È¡¢Ãê¾Ý²è²È¤Ç¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎMANAMI¤È¤¤¤Ã¤¿2¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯½Õ²Æ¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¥Ó¡¼¥º»É½«¥Ä¥¤¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê14Ëü3000±ß¡Ë¤ä¥Ï¡¼¥Õ¥à¡¼¥ó¥é¥Ã¥Õ¥ë¥Ö¥é¥¦¥¹¡Ê3Ëü9600±ß¡Ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ü¥ó¥É¥ä¡¼¥ó¥Ó¥¹¥Á¥§¡Ê3Ëü800±ß¡Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¡Ê5Ëü8300±ß¡Ë¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¥É¥ì¥¹¡Ê5Ëü2800±ß¡Ë¤È¥®¥ã¥¶¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¡Ê3Ëü6300±ß¡Ë¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
◾️´ü´Ö¸ÂÄê SHOP
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¡¡ËÜ´Û ÃÏ²¼1³¬ ¡ÖHILLS BOX¡×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4ÃúÌÜ 12-10
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥ó¥¹¥È¥¢