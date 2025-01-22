ブルガリが麻布台ヒルズでイベント開催 リングやバッグの先行発売も
「ブルガリ（BVLGARI）」が、麻布台ヒルズで「セルペンティ ポップインイベント」を開催する。会期は1月23日から2月24日まで。
■ブルガリ「セルペンティ ポップインイベント」
同イベントでは、ブルガリのアイコンジュエリー「セルペンティ」や時計、レザーグッズなど最新コレクションを含む幅広いアイテムを展開。麻布台ヒルズ先行発売となる「セルペンティ」リング（1251万8000〜1125万3000円）、「セルペンティ」バッグ（62万7000円）のほか、「セルペンティ ヴァンパー」ブレスレット（191万4000円）、「セルペンティ ヴァンパー」リング（61万6000円）、「セルペンティ トゥボガス インフィニティ」時計（1043万9000円）、「セルペンティ スピガ」時計（862万4000円）などを揃える。
■ブルガリ「セルペンティ ポップインイベント」
会期：2025年1月23日（木）〜2月24日（月）
営業時間：11:00〜20:00
所在地：東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 1F
お問い合わせ先：03-3437-6101