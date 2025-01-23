ÆâÅÄÆÆ¿Í¤¬¡ÈÊ¿À®¤Î²øÊª¡É¤È¡ÖÆ±¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿194¥»¥ó¥Á¤Î¸µ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡© ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤é¤ä¤á¤Æ¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤¬¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëDAZN¤Î¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Ç¡¢¡Ö·»µ®¡×¤ÈÊé¤¦¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁ¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿ºÇ¿·²ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤È¤â¤Ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¡Ö²¿¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á¥±Û»á¤ò¡¢ÆâÅÄ»á¤Ï¤³¤¦¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï·»µ®¤È¤¤¤¦¿Í¤¬£²¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¾¾ºä¡ÊÂçÊå¡Ë¤µ¤ó¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤¬Í¥Â¢¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾ºä¤µ¤ó¤ÈÁ¥±Û¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢¡ÖÊ¿À®¤Î²øÊª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÂçÅê¼ê¤È¡ÖÆ±¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿Á¥±Û´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£ÅÜ¤é¤ì¤ë¡£²¶¤¬ÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¶²½Ì¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ»á¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥³¡¼¥Á¤Î´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤³¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÎÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁ¥±Û´ÆÆÄ¤â¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï194¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¹ñ¸«¹â»þÂå¤«¤é³èÌö¡£1993Ç¯¤ÎU-17À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÅÄ±Ñ¼÷¤äµÜËÜ¹±Ì÷¤é¤È¤â¤Ë¥Ù¥¹¥È£¸¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Ï²øÊª¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁ¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿ºÇ¿·²ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤È¤â¤Ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¡Ö²¿¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á¥±Û»á¤ò¡¢ÆâÅÄ»á¤Ï¤³¤¦¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢¡ÖÊ¿À®¤Î²øÊª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÂçÅê¼ê¤È¡ÖÆ±¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿Á¥±Û´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£ÅÜ¤é¤ì¤ë¡£²¶¤¬ÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¶²½Ì¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ»á¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥³¡¼¥Á¤Î´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤³¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÎÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁ¥±Û´ÆÆÄ¤â¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï194¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¹ñ¸«¹â»þÂå¤«¤é³èÌö¡£1993Ç¯¤ÎU-17À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÅÄ±Ñ¼÷¤äµÜËÜ¹±Ì÷¤é¤È¤â¤Ë¥Ù¥¹¥È£¸¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Ï²øÊª¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô