¥«¥ó¥Æ¥ìÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹à¥ª¡¼¥×¥ó²ñ¸«á Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬¡Ö£´¹àÌÜ¤ÎÍ×Ë¾½ñ¡×½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹¡Ê£µ£²¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸½ºß¤Ï´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¼ÒÄ¹¤ÎÂçÂ¿Î¼»á¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¿·Ç¯¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¸¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡Ê£·£²¡Ë¤¬£±£·Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ÏÊÄº¿Åª¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë´õË¾¤¹¤ë¼Ò¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤»¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤³¤ì¤Ï¸½¾ì¤Î¼Ò°÷¤«¤é·è»à¤ÎÁÊ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄÉÀ×¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½¡£
¡¡Ãæµï¤Ï£²£°£²£³Ç¯£¶·î¡¢£Ø»Ò¤µ¤ó¤È¿©»ö¤·¤¿ºÝ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¡¢²ò·è¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ÈºòÇ¯£±£²·î¡¢£Î£Å£×£Ó¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤ä½µ´©Ê¸½Õ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£·î£±£¶ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Ø»Ò¤µ¤ó¤¬Ãæµï¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¥Õ¥¸¤Î¾åÁØÉô¤ËÁÊ¤¨¤¿ºÝ¡¢ÊÔÀ®À©ºî¶ÉÄ¹¤«¤éÏÃ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þÀìÌ³¼èÄùÌò¤À¤Ã¤¿ÂçÂ¿»á¡£¤½¤³¤«¤é¹Á»á¤Î¼ª¤ËÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¥Õ¥¸¤Ï£±£·Æü¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤é¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤¬¡¢»õÀÚ¤ì¤Î°¤¤²óÅú¤òÏ¢È¯¡£Âè»°¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ëÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«¿È¤âÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö²óÅú¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë½ª»Ï¤·¡¢Âç¤¤ÊÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¼ÒÄ¹²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¸¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤éÄêÎã²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀ¾ÊüÁ÷µ¼Ô²ñ²ÃÌÁ¼Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢´õË¾¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É£¶¼Ò¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤ò´Þ¤à¹ç·×£²£·¼Ò£´£¸¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î»£±Æ¤äµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤âÀ©¸Â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÂ¿»á¤Ï¡ÖÅöÁ³ÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ä´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤µ¤é¤Ë²ñ¸«ÆâÍÆ¤ò¶ÉÆâ¤Ç¼Ò°÷¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼Ò°÷¤ËÅÁ¤ï¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¤³¤Î²ñ¸«¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤ÏÃæµï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÂ¿»á¤Ï£²»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±Â³¤±¤¿¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¥Õ¥¸¤Î²ñ¸«¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂçÂ¿»á¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê²ñ¸«¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¼Ò°÷¤Ï¡ÖÀè½µ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÊüÁ÷µ¼Ô²ñ¤Î²ÃÌÁ¼Ò¤Î¤ß¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ë¤·¤Æ¡¢Ãæµï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÂ¿¼ÒÄ¹¤Ï¡Ø²¿¤âÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤¦Êý¸þ¤ÇÌÏº÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¤Î²ñ¸«¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·½µÌÀ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¸¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Å±Âà¤·Â³¤±¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤¬ÊÄº¿Åª¤Ê²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÊóÆ»¤Î¼«Í³¤ò½ç¼é¤¹¤Ù¤ÊóÆ»µ¡´Ø¤¬¤ä¤ë²ñ¸«¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¤ì²Ì¤Æ¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Å±Âà¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¾åÁØÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¸¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊÄº¿Åª¤Ê²ñ¸«¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Å±Âà¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç²ñ¸«Á°Æü¤Î£²£±Æü¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬ÂçÂ¿»á¤Ë°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Äó½Ð¤µ¤ì¤¿°Õ¸«¤Ï¼¡¤Î£´¹àÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡µ¼Ô²ñ¸«¤Î¼Â»Ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ¼Ô²ñ¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î²ÃÌÁ¡¦Èó²ÃÌÁ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇÞÂÎ¤Î½ÐÀÊÍ×Ë¾¤òµñ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¢Æ°²è»£±Æ¤äÀ¸Ãæ·Ñ¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ì¤Ðµñ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¡£
£¾ðÊó¤òÊñ¤ß±£¤µ¤ºÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤¼Ò°÷¤Ë¤â¾ðÊó¤òÊØµ¹¡¢¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¢¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÁ´¼Ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾åÁØÉô¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿¾å¤ÇÂçÂ¿»á¤ÏÁÈ¹ç¤Î°Õ¸«¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê²ñ¸«¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é¼ÒÄ¹¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë·è»à¤ÎÁÊ¤¨¤¬¼Â¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¼Ò°÷¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ²ò·è¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Õ¥¸¤Î¤è¤¦¤ËàÊóÆ»µ¡´Ø¼º³Êá¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï»ý¤¿¤ì¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¤Î¼Ò°÷¤ÎÎÏ¤ÇºÇ°¤Î»öÂÖ¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£