フェイエノールトvsバイエルン スタメン発表
[1.22 欧州CLリーグフェーズ第7節](スタディオン・フェイエノールト)
※29:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
DF 18 G. Trauner
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 3 T. Beelen
MF 10 C. Stengs
MF 27 A. Milambo
FW 14 Igor Paixão
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
GK 64 I. Ka
DF 15 F. González
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 20 J. Mitchell
MF 34 C. Nadje
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
監督
ブライアン プリスケ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 35 M. Schmitt
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
DF 49 A. Aznou
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
※29:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
DF 18 G. Trauner
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 3 T. Beelen
MF 10 C. Stengs
MF 27 A. Milambo
FW 14 Igor Paixão
FW 23 A. Hadj Moussa
控え
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
GK 64 I. Ka
DF 15 F. González
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 20 J. Mitchell
MF 34 C. Nadje
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
監督
ブライアン プリスケ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 35 M. Schmitt
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
DF 49 A. Aznou
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります