[1.22 欧州CLリーグフェーズ第7節](スタディオン・フェイエノールト)

※29:00開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 1 ジュスティン バイロー

DF 2 バルト ニューコープ

DF 5 G. Smal

DF 18 G. Trauner

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 3 T. Beelen

MF 10 C. Stengs

MF 27 A. Milambo

FW 14 Igor Paixão

FW 23 A. Hadj Moussa

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

GK 64 I. Ka

DF 15 F. González

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 20 J. Mitchell

MF 34 C. Nadje

FW 9 上田綺世

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

FW 38 イブラヒム・オスマン

監督

ブライアン プリスケ

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 11 キングスレイ・コマン

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 ジャマル・ムシアラ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

GK 35 M. Schmitt

DF 15 エリック・ダイアー

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

DF 49 A. Aznou

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 10 レロイ・サネ

FW 25 トーマス・ミュラー

FW 39 マティス・テル

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります