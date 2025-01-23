[1.22 欧州CLリーグフェーズ第7節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 22 エメルソン

DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 4 イスマエル・ベナセル

MF 10 ラファエル・レオン

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 29 ユスフ・フォファナ

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 7 アルバロ・モラタ

控え

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

GK 96 L. Torriani

DF 2 ダビデ・カラブリア

DF 33 D. Bartesaghi

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 18 ケビン・ゼローリ

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

FW 17 ノア・オカフォー

FW 73 F. Camarda

FW 90 タミー・エイブラハム

監督

セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン

[ジローナ]

先発

GK 13 パウロ・ガッサニーガ

DF 5 ダビド・ロペス

DF 16 アレハンドロ・フランセス

DF 17 デイリー・ブリント

DF 18 ラディスラフ・クレイチー

MF 6 ドニー・ファン・デ・ベーク

MF 8 ビクトル・ツィハンコフ

MF 14 オリオル・ロメウ

MF 20 ブライアン・ヒル

MF 21 ヤンヘル・エレーラ

FW 9 アベル・ルイス

控え

GK 25 パウ・ロペス

DF 4 アルナウ・マルティネス

DF 15 フアンペ

MF 10 ヤセル・アスプリージャ

MF 22 ジョン・ソリス

MF 23 イバン・マルティン

MF 28 シルビ

MF 36 リカルド・アルテロ

FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ

FW 11 アルノー・ダンジュマ

FW 24 ポルトゥ

監督

ミチェル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります