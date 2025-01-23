ミランvsジローナ スタメン発表
[1.22 欧州CLリーグフェーズ第7節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 10 ラファエル・レオン
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 33 D. Bartesaghi
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 18 ケビン・ゼローリ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 5 ダビド・ロペス
DF 16 アレハンドロ・フランセス
DF 17 デイリー・ブリント
DF 18 ラディスラフ・クレイチー
MF 6 ドニー・ファン・デ・ベーク
MF 8 ビクトル・ツィハンコフ
MF 14 オリオル・ロメウ
MF 20 ブライアン・ヒル
MF 21 ヤンヘル・エレーラ
FW 9 アベル・ルイス
控え
GK 25 パウ・ロペス
DF 4 アルナウ・マルティネス
DF 15 フアンペ
MF 10 ヤセル・アスプリージャ
MF 22 ジョン・ソリス
MF 23 イバン・マルティン
MF 28 シルビ
MF 36 リカルド・アルテロ
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
FW 11 アルノー・ダンジュマ
FW 24 ポルトゥ
監督
ミチェル
※29:00開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 10 ラファエル・レオン
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 33 D. Bartesaghi
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 18 ケビン・ゼローリ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 5 ダビド・ロペス
DF 16 アレハンドロ・フランセス
DF 17 デイリー・ブリント
DF 18 ラディスラフ・クレイチー
MF 6 ドニー・ファン・デ・ベーク
MF 8 ビクトル・ツィハンコフ
MF 14 オリオル・ロメウ
MF 20 ブライアン・ヒル
MF 21 ヤンヘル・エレーラ
FW 9 アベル・ルイス
控え
GK 25 パウ・ロペス
DF 4 アルナウ・マルティネス
DF 15 フアンペ
MF 10 ヤセル・アスプリージャ
MF 22 ジョン・ソリス
MF 23 イバン・マルティン
MF 28 シルビ
MF 36 リカルド・アルテロ
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
FW 11 アルノー・ダンジュマ
FW 24 ポルトゥ
監督
ミチェル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります