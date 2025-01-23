[1.22 欧州CLリーグフェーズ第7節](エミレーツ スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 20 ジョルジーニョ

MF 41 デクラン・ライス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 29 カイ・ハバーツ

FW 30 ラヒーム・スターリング

控え

GK 32 ネト

GK 36 T. Setford

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

DF 47 M. Kacurri

MF 5 トーマス・パーティ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 37 N. Butler-Oyedeji

FW 46 I. Kabia

監督

ミケル・アルテタ

[ディナモ・ザグレブ]

先発

GK 33 I. Nevistić

DF 4 ラウール・トレンテ

DF 6 M. Bernauer

DF 13 サミー・マエー

DF 18 ロナエル ピエール=ガブリエル

DF 22 ステファン・リストフスキ

MF 5 アリヤン・アデミ

MF 7 L. Stojković

MF 10 M. Baturina

MF 30 マルコ・ログ

FW 17 S. Kulenović

控え

GK 1 ダニエル・ザゴラク

GK 23 I. Filipović

MF 8 L. Kačavenda

MF 27 J. Mišić

MF 37 T. Baković

MF 66 B. Pavić

FW 11 A. Hoxha

FW 19 J. Córdoba

FW 20 マルコ・ピアツァ

FW 21 ナタナエル・ムブク

FW 49 M. Ćutuk

FW 77 D. Špikić

監督

カンナヴァーロファビオ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります