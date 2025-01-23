アーセナルvsディナモ・ザグレブ スタメン発表
[1.22 欧州CLリーグフェーズ第7節](エミレーツ スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
FW 30 ラヒーム・スターリング
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 47 M. Kacurri
MF 5 トーマス・パーティ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 37 N. Butler-Oyedeji
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
[ディナモ・ザグレブ]
先発
GK 33 I. Nevistić
DF 4 ラウール・トレンテ
DF 6 M. Bernauer
DF 13 サミー・マエー
DF 18 ロナエル ピエール=ガブリエル
DF 22 ステファン・リストフスキ
MF 5 アリヤン・アデミ
MF 7 L. Stojković
MF 10 M. Baturina
MF 30 マルコ・ログ
FW 17 S. Kulenović
控え
GK 1 ダニエル・ザゴラク
GK 23 I. Filipović
MF 8 L. Kačavenda
MF 27 J. Mišić
MF 37 T. Baković
MF 66 B. Pavić
FW 11 A. Hoxha
FW 19 J. Córdoba
FW 20 マルコ・ピアツァ
FW 21 ナタナエル・ムブク
FW 49 M. Ćutuk
FW 77 D. Špikić
監督
カンナヴァーロファビオ
※29:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 30 ラヒーム・スターリング
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 47 M. Kacurri
MF 5 トーマス・パーティ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 37 N. Butler-Oyedeji
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
[ディナモ・ザグレブ]
先発
GK 33 I. Nevistić
DF 4 ラウール・トレンテ
DF 6 M. Bernauer
DF 13 サミー・マエー
DF 18 ロナエル ピエール=ガブリエル
DF 22 ステファン・リストフスキ
MF 5 アリヤン・アデミ
MF 7 L. Stojković
MF 10 M. Baturina
MF 30 マルコ・ログ
FW 17 S. Kulenović
控え
GK 1 ダニエル・ザゴラク
GK 23 I. Filipović
MF 8 L. Kačavenda
MF 27 J. Mišić
MF 37 T. Baković
MF 66 B. Pavić
FW 11 A. Hoxha
FW 19 J. Córdoba
FW 20 マルコ・ピアツァ
FW 21 ナタナエル・ムブク
FW 49 M. Ćutuk
FW 77 D. Špikić
監督
カンナヴァーロファビオ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります