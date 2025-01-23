[1.22 欧州CLリーグフェーズ第7節](パルク デ プランス)

※29:00開始

<出場メンバー>

[パリSG]

先発

GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 2 アクラフ・ハキミ

DF 5 マルキーニョス

DF 25 ヌーノ・メンデス

DF 51 ウィリアム・パチョ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 17 ビティーニャ

MF 87 João Neves

FW 14 デジレ・ドゥエ

FW 19 イ・ガンイン

FW 29 ブラッドリー・バルコラ

控え

GK 39 M. Safonov

GK 80 アルナウ・テナス

DF 3 プレスネル・キンペンベ

DF 21 リュカ・エルナンデス

DF 35 ルーカス・ベラルド

DF 42 ヨラム・ザゲ

MF 24 S. Mayulu

MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ

MF 48 A. Tape

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 10 ウスマン・デンベレ

FW 11 マルコ・アセンシオ

監督

ルイス・エンリケ

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 31 エデルソン・モラエス

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 25 マヌエル・アカンジ

DF 27 マテウス・ヌネス

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 17 ケビン・デ・ブライネ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 26 サビーニョ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 18 シュテファン・オルテガ

GK 33 スコット・カーソン

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 68 M. Alleyne

DF 82 リコ・ルイス

MF 10 ジャック・グリーリッシュ

MF 19 イルカイ・ギュンドアン

MF 56 J. Wright

MF 75 N. O'Reilly

MF 87 ジェームズ・マカティー

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります