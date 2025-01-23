パリSGvsマンチェスター・C スタメン発表
[1.22 欧州CLリーグフェーズ第7節](パルク デ プランス)
※29:00開始
<出場メンバー>
[パリSG]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 87 João Neves
FW 14 デジレ・ドゥエ
FW 19 イ・ガンイン
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
控え
GK 39 M. Safonov
GK 80 アルナウ・テナス
DF 3 プレスネル・キンペンベ
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 35 ルーカス・ベラルド
DF 42 ヨラム・ザゲ
MF 24 S. Mayulu
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 48 A. Tape
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 11 マルコ・アセンシオ
監督
ルイス・エンリケ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 27 マテウス・ヌネス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
GK 33 スコット・カーソン
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 68 M. Alleyne
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 56 J. Wright
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※29:00開始
<出場メンバー>
[パリSG]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 87 João Neves
FW 14 デジレ・ドゥエ
FW 19 イ・ガンイン
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
GK 39 M. Safonov
GK 80 アルナウ・テナス
DF 3 プレスネル・キンペンベ
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 35 ルーカス・ベラルド
DF 42 ヨラム・ザゲ
MF 24 S. Mayulu
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 48 A. Tape
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 11 マルコ・アセンシオ
監督
ルイス・エンリケ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 27 マテウス・ヌネス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
GK 33 スコット・カーソン
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 68 M. Alleyne
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 56 J. Wright
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります