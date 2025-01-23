[1.22 欧州CLリーグフェーズ第7節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 8 フェデリコ・バルベルデ

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

DF 35 Raúl Asencio

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 19 ダニ・セバージョス

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 9 キリアン・ムバッペ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 4 ダビド・アラバ

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 31 Jacobo Ramón

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 36 Chema Andrés

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

[ザルツブルク]

先発

GK 1 ヤニス・ブラスビヒ

DF 3 アレクサ・テルジッチ

DF 4 H. Blank

DF 6 S. Baidoo

DF 70 A. Dedić

MF 7 N. Capaldo

MF 18 マッズ・ビストルップ

MF 30 O. Gloukh

MF 49 M. Yeo

FW 28 A. Daghim

FW 45 D. Nene

控え

GK 24 A. Schlager

GK 92 S. Hamzić

DF 36 J. Mellberg

DF 39 L. Morgalla

DF 91 カミル・ピョンツコフスキ

MF 8 ステファン・バイチェティッチ

MF 10 ボビー・クラーク

MF 15 M. Diambou

MF 16 川村拓夢

MF 27 L. Gourna-Douath

FW 21 P. Ratkov

監督

Thomas Letsch

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります