R・マドリーvsザルツブルク スタメン発表
[1.22 欧州CLリーグフェーズ第7節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 Raúl Asencio
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 4 ダビド・アラバ
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 36 Chema Andrés
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ザルツブルク]
先発
GK 1 ヤニス・ブラスビヒ
DF 3 アレクサ・テルジッチ
DF 4 H. Blank
DF 6 S. Baidoo
DF 70 A. Dedić
MF 7 N. Capaldo
MF 18 マッズ・ビストルップ
MF 30 O. Gloukh
MF 49 M. Yeo
FW 28 A. Daghim
FW 45 D. Nene
控え
GK 24 A. Schlager
GK 92 S. Hamzić
DF 36 J. Mellberg
DF 39 L. Morgalla
DF 91 カミル・ピョンツコフスキ
MF 8 ステファン・バイチェティッチ
MF 10 ボビー・クラーク
MF 15 M. Diambou
MF 16 川村拓夢
MF 27 L. Gourna-Douath
FW 21 P. Ratkov
監督
Thomas Letsch
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 Raúl Asencio
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 4 ダビド・アラバ
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 36 Chema Andrés
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ザルツブルク]
先発
GK 1 ヤニス・ブラスビヒ
DF 3 アレクサ・テルジッチ
DF 4 H. Blank
DF 6 S. Baidoo
DF 70 A. Dedić
MF 7 N. Capaldo
MF 18 マッズ・ビストルップ
MF 30 O. Gloukh
MF 49 M. Yeo
FW 28 A. Daghim
FW 45 D. Nene
控え
GK 24 A. Schlager
GK 92 S. Hamzić
DF 36 J. Mellberg
DF 39 L. Morgalla
DF 91 カミル・ピョンツコフスキ
MF 8 ステファン・バイチェティッチ
MF 10 ボビー・クラーク
MF 15 M. Diambou
MF 16 川村拓夢
MF 27 L. Gourna-Douath
FW 21 P. Ratkov
監督
Thomas Letsch
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります