Samsungの新フラッグシップスマホ「Galaxy S25」および「Galaxy S25+」、「Galaxy S25 Ultra」が登場!

Samsung Electronics(以下、Samsung)は22日(現地時間)、アメリカ・サンノゼおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked January 2025: The Next Big Leap in Mobile AI Experiences」を開催し、新たな5G対応フラッグシップスマートフォン(スマホ)「Galaxy S25(型番:SM-S931*)」と大画面モデル「Galaxy S25+(型番:SM-S936*)」、最上位プレミアムモデル「Galaxy S25 Ultra(型番:SM-S938*)」などを発表しています。

機種 Galaxy S25 Galaxy S25+ Galaxy S25 Ultra 大きさ 146.9×70.5×7.2mm 158.4×75.8×7.3mm 162.8×77.6×8.2mm 重さ 162g 190g 218g 画面 6.2型有機EL

FHD+(1080×2340) 6.7型有機EL

QHD+(1440×3120) 6.9型有機EL

QHD+(1440×3120) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy 内蔵メモリー 12GB 12GB 12GB 内蔵ストレージ 128GB、256GB、512GB 256GB、512GB 128GB、256GB、512GB、1TB 外部ストレージ ー ー ー 背面カメラ 50MP(広角)

12MP(超広角)

10MP(望遠) 200MP(広角)

50MP(超広角)

50MP(望遠)

10MP(超望遠) 前面カメラ 12MP(広角) 電池容量 4000mAh 4900mAh 5000mAh 急速充電 25W 45W 45W 無線充電 15W 15W 25W 通信 Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 UWB ー ◯ ◯ Sペン ー ー ◯ OS Android 15/OneUI 7

(最大7年間ソフトウェアアップデートサポート)

Galaxy S25およびGalaxy S25+、Galaxy S25 Ultraはともにアメリカや韓国などの1次販売国・地域では2025年2月7日(金)に発売され、すでに予約受付を実施しており、価格はアメリカではGalaxy S25の128GBが799.99ドル(約125,000円)、256GBが809.99ドル(約127,000円)、Galaxy S25+の256GBが999.99ドル(約157,000円)、512GBが1,019.99ドル(約160,000円)、Galaxy S25 Ultraの512GBが1,299.99ドル(約204,000円)、GBが1,299.99ドル(約204,000円)、1TBが1,419.99ドル(約222,000円)となっています。またすでに紹介しているようにSamsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンは23日、これらのGalaxy S25シリーズのうちのGalaxy S25およびGalaxy S25 Ultraについて日本市場にて2025年2月14日(金)に発売すると発表しています。なお、現時点ではオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)「Galaxy S25(型番:SM-S931Q)」および「Galaxy S25 Ultra(型番:SM-S938Q)」が販売されることが明らかにされていますが、これまでに各認証機関などからNTTドコモやKDDIおよび沖縄セルラー電話、ソフトバンクからも販売される見込みです。Samsungが展開する「Galaxy」ブランドでは毎年前半に同社のフラッグシップスマホ「Galaxy S」シリーズが投入されており、今年も昨年の「Galaxy S24」シリーズに続いてGalaxy S25シリーズが発表されました。Galaxy S25シリーズは大まかなデザインや製品コンセプトはGalaxy S24シリーズを継承しつつもより高性能化され、さらにブラッシュアップされています。主な違いは画面サイズに伴うサイズや質量のほか、バッテリー容量やリアカメラなどを中心に異なっており、Galaxy S25 UltraはUWBやSペンに対応しており、Galaxy S25シリーズの3機種ともにWi-Fi 7に対応しています。更新中

記事執筆:memn0ck

