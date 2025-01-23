23日午前2時49分ごろ、福島県会津を震源とする地震があり、最大震度5弱を観測した。

気象庁によると、震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定される。この地震による津波の心配はないという。東京電力によると、この地震による異常は確認されていないという。

各地の震度は次の通り。

＜震度5弱＞

福島県：檜枝岐村

＜震度3＞

福島県：只見町、南会津町

栃木県：日光市、那須塩原市、宇都宮市

群馬県：沼田市、片品村、前橋市、渋川市

新潟県：南魚沼市

＜震度2＞

福島県：下郷町、西会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、白河市、棚倉町

栃木県：矢板市、塩谷町、さくら市、高根沢町、那珂川町

群馬県：川場村、昭和村、みなかみ町、高崎市、桐生市、伊勢崎市、藤岡市、吉岡町

新潟県：長岡市、三条市、小千谷市、加茂市、十日町市、魚沼市、上越市、阿賀町、佐渡市

茨城県：水戸市、日立市、常陸太田市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、城里町、東海村、鉾田市

埼玉県：本庄市

＜震度1＞

福島県：会津若松市、喜多方市、磐梯町、猪苗代町、湯川村、大玉村、天栄村、西郷村、矢祭町、玉川村、浅川町、いわき市

栃木県：大田原市、那須町、足利市、鹿沼市、小山市、真岡市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町

群馬県：中之条町、草津町、高山村、東吾妻町、太田市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、上野村、神流町、下仁田町、甘楽町、玉村町、板倉町、千代田町、邑楽町

新潟県：柏崎市、見附市、田上町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、糸魚川市、妙高市、新潟市北区、新潟市東区、新潟市中央区、新潟市江南区、新潟市秋葉区、新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、聖籠町、弥彦村、関川村

茨城県：高萩市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、大子町、土浦市、石岡市、取手市、つくば市、潮来市、筑西市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、美浦村、阿見町

埼玉県：熊谷市、行田市、加須市、鴻巣市、深谷市、久喜市、美里町、神川町、上里町、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、春日部市、狭山市、上尾市、入間市、朝霞市、桶川市、幸手市、白岡市、宮代町、秩父市、長瀞町

宮城県：岩沼市

山形県：鶴岡市、飯豊町

千葉県：香取市、神崎町、野田市、鎌ケ谷市

東京都：千代田区、杉並区、荒川区、板橋区

神奈川県：相模原市緑区

石川県：輪島市、能登町

山梨県：北杜市

長野県：長野市、飯山市、信濃町、栄村、小諸市、佐久市、小海町、軽井沢町