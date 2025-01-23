福島県で最大震度5弱の強い地震 福島県・檜枝岐村
23日午前2時49分ごろ、福島県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県会津で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度5弱を観測したのは、福島県の檜枝岐村です。
【各地の震度詳細】
■震度5弱
□福島県
檜枝岐村
■震度3
□福島県
只見町 南会津町
□栃木県
日光市 那須塩原市 宇都宮市
沼田市 片品村 前橋市
渋川市
□新潟県
南魚沼市
■震度2
□福島県
下郷町 西会津町 柳津町
三島町 福島金山町 福島昭和村
会津美里町 白河市 棚倉町
□栃木県
矢板市 塩谷町 栃木さくら市
高根沢町 栃木那珂川町
□群馬県
川場村 群馬昭和村 みなかみ町
高崎市 桐生市 伊勢崎市
藤岡市 吉岡町
□新潟県
長岡市 三条市 小千谷市
加茂市 十日町市 魚沼市
上越市 阿賀町 佐渡市
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市
城里町 東海村 鉾田市
□埼玉県
本庄市
■震度1
□福島県
会津若松市 喜多方市 磐梯町
猪苗代町 湯川村 大玉村
天栄村 西郷村 矢祭町
玉川村 浅川町 いわき市
□栃木県
大田原市 那須町 足利市
鹿沼市 小山市 真岡市
那須烏山市 下野市 上三川町
益子町 茂木町 市貝町
芳賀町 壬生町
□群馬県
中之条町 草津町 群馬高山村
東吾妻町 太田市 富岡市
安中市 みどり市 榛東村
群馬上野村 神流町 下仁田町
甘楽町 玉村町 板倉町
千代田町 邑楽町
□新潟県
柏崎市 見附市 田上町
出雲崎町 湯沢町 津南町
刈羽村 糸魚川市 妙高市
新潟北区 新潟東区 新潟中央区
新潟江南区 新潟秋葉区 新潟南区
新潟西区 新潟西蒲区 新発田市
村上市 燕市 五泉市
阿賀野市 聖籠町 弥彦村
関川村
□茨城県
高萩市 那珂市 小美玉市
茨城町 大洗町 大子町
土浦市 石岡市 取手市
つくば市 潮来市 筑西市
稲敷市 かすみがうら市 桜川市
行方市 美浦村 阿見町
□埼玉県
熊谷市 行田市 加須市
鴻巣市 深谷市 久喜市
埼玉美里町 埼玉神川町 上里町
さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区
さいたま中央区 さいたま浦和区 さいたま南区
さいたま緑区 春日部市 狭山市
上尾市 入間市 朝霞市
桶川市 幸手市 白岡市
宮代町 秩父市 長瀞町
□宮城県
岩沼市
□山形県
鶴岡市 飯豊町
□千葉県
香取市 神崎町 野田市
鎌ケ谷市
□東京都
東京千代田区 東京杉並区 東京荒川区
東京板橋区
□神奈川県
相模原緑区
□石川県
輪島市 能登町
□山梨県
山梨北杜市
□長野県
長野市 飯山市 信濃町
栄村 小諸市 佐久市
小海町 軽井沢町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。