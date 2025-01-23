23日午前2時49分ごろ、福島県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県会津で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度5弱を観測したのは、福島県の檜枝岐村です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□福島県

檜枝岐村

■震度3

□福島県

只見町 南会津町



□栃木県

日光市 那須塩原市 宇都宮市





□群馬県沼田市 片品村 前橋市渋川市□新潟県南魚沼市

■震度2

□福島県

下郷町 西会津町 柳津町

三島町 福島金山町 福島昭和村

会津美里町 白河市 棚倉町



□栃木県

矢板市 塩谷町 栃木さくら市

高根沢町 栃木那珂川町



□群馬県

川場村 群馬昭和村 みなかみ町

高崎市 桐生市 伊勢崎市

藤岡市 吉岡町



□新潟県

長岡市 三条市 小千谷市

加茂市 十日町市 魚沼市

上越市 阿賀町 佐渡市



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市

城里町 東海村 鉾田市



□埼玉県

本庄市

■震度1

□福島県

会津若松市 喜多方市 磐梯町

猪苗代町 湯川村 大玉村

天栄村 西郷村 矢祭町

玉川村 浅川町 いわき市



□栃木県

大田原市 那須町 足利市

鹿沼市 小山市 真岡市

那須烏山市 下野市 上三川町

益子町 茂木町 市貝町

芳賀町 壬生町



□群馬県

中之条町 草津町 群馬高山村

東吾妻町 太田市 富岡市

安中市 みどり市 榛東村

群馬上野村 神流町 下仁田町

甘楽町 玉村町 板倉町

千代田町 邑楽町



□新潟県

柏崎市 見附市 田上町

出雲崎町 湯沢町 津南町

刈羽村 糸魚川市 妙高市

新潟北区 新潟東区 新潟中央区

新潟江南区 新潟秋葉区 新潟南区

新潟西区 新潟西蒲区 新発田市

村上市 燕市 五泉市

阿賀野市 聖籠町 弥彦村

関川村



□茨城県

高萩市 那珂市 小美玉市

茨城町 大洗町 大子町

土浦市 石岡市 取手市

つくば市 潮来市 筑西市

稲敷市 かすみがうら市 桜川市

行方市 美浦村 阿見町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

鴻巣市 深谷市 久喜市

埼玉美里町 埼玉神川町 上里町

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま中央区 さいたま浦和区 さいたま南区

さいたま緑区 春日部市 狭山市

上尾市 入間市 朝霞市

桶川市 幸手市 白岡市

宮代町 秩父市 長瀞町



□宮城県

岩沼市



□山形県

鶴岡市 飯豊町



□千葉県

香取市 神崎町 野田市

鎌ケ谷市



□東京都

東京千代田区 東京杉並区 東京荒川区

東京板橋区



□神奈川県

相模原緑区



□石川県

輪島市 能登町



□山梨県

山梨北杜市



□長野県

長野市 飯山市 信濃町

栄村 小諸市 佐久市

小海町 軽井沢町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。