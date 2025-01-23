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23日午前2時49分ごろ、福島県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県会津で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度5弱を観測したのは、福島県の檜枝岐村です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱
□福島県
檜枝岐村

■震度3
□福島県
只見町　南会津町

□栃木県
日光市　那須塩原市　宇都宮市

□群馬県
沼田市　片品村　前橋市
渋川市

□新潟県
南魚沼市

■震度2
□福島県
下郷町　西会津町　柳津町
三島町　福島金山町　福島昭和村
会津美里町　白河市　棚倉町

□栃木県
矢板市　塩谷町　栃木さくら市
高根沢町　栃木那珂川町

□群馬県
川場村　群馬昭和村　みなかみ町
高崎市　桐生市　伊勢崎市
藤岡市　吉岡町

□新潟県
長岡市　三条市　小千谷市
加茂市　十日町市　魚沼市
上越市　阿賀町　佐渡市

□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
笠間市　ひたちなか市　常陸大宮市
城里町　東海村　鉾田市

□埼玉県
本庄市

■震度1
□福島県
会津若松市　喜多方市　磐梯町
猪苗代町　湯川村　大玉村
天栄村　西郷村　矢祭町
玉川村　浅川町　いわき市

□栃木県
大田原市　那須町　足利市
鹿沼市　小山市　真岡市
那須烏山市　下野市　上三川町
益子町　茂木町　市貝町
芳賀町　壬生町

□群馬県
中之条町　草津町　群馬高山村
東吾妻町　太田市　富岡市
安中市　みどり市　榛東村
群馬上野村　神流町　下仁田町
甘楽町　玉村町　板倉町
千代田町　邑楽町

□新潟県
柏崎市　見附市　田上町
出雲崎町　湯沢町　津南町
刈羽村　糸魚川市　妙高市
新潟北区　新潟東区　新潟中央区
新潟江南区　新潟秋葉区　新潟南区
新潟西区　新潟西蒲区　新発田市
村上市　燕市　五泉市
阿賀野市　聖籠町　弥彦村
関川村

□茨城県
高萩市　那珂市　小美玉市
茨城町　大洗町　大子町
土浦市　石岡市　取手市
つくば市　潮来市　筑西市
稲敷市　かすみがうら市　桜川市
行方市　美浦村　阿見町

□埼玉県
熊谷市　行田市　加須市
鴻巣市　深谷市　久喜市
埼玉美里町　埼玉神川町　上里町
さいたま西区　さいたま北区　さいたま大宮区
さいたま中央区　さいたま浦和区　さいたま南区
さいたま緑区　春日部市　狭山市
上尾市　入間市　朝霞市
桶川市　幸手市　白岡市
宮代町　秩父市　長瀞町

□宮城県
岩沼市

□山形県
鶴岡市　飯豊町

□千葉県
香取市　神崎町　野田市
鎌ケ谷市

□東京都
東京千代田区　東京杉並区　東京荒川区
東京板橋区

□神奈川県
相模原緑区

□石川県
輪島市　能登町

□山梨県
山梨北杜市

□長野県
長野市　飯山市　信濃町
栄村　小諸市　佐久市
小海町　軽井沢町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。