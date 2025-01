リヴァプールは来夏エースをフリーで失う可能性がある。



『TEAMtalk』によると、今季限りでエジプト代表FWモハメド・サラーと契約満了を迎えるリヴァプールは流失に備えてレアル・マドリードに所属する24歳のブラジル代表FWロドリゴに興味を示しているという。



サントスの下部組織出身であるロドリゴは2017年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、2019年7月にはレアル・マドリードに完全移籍。加入以降は主力として活躍しており、今季もラ・リーガ13試合に先発出場し、6ゴール4アシストを記録するなど24歳にしてクラブに欠かせない選手として躍動していた。





Rodrygo got the shivers after meeting his idol Cristiano Ronaldo



(via @realmadriden) pic.twitter.com/aDW5qlzTSr