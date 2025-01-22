ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:00

マクルーフ・アイルランド中銀総裁、会議出席



22:30

カナダ鉱工業製品価格（12月）

予想 N/A 前回 0.6%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 -0.5%（原材料価格指数・前月比)



23日

0:00

米景気先行指数（12月）

予想 -0.1% 前回 0.3%（前月比)



0:05

ラガルドECB総裁、ダボス会議「危機を超えて：ヨーロッパの可能性を解き放つ」講演



3:00

米20年債入札（130億ドル）



3:30

ナーゲル独連銀総裁、イベント出席





世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議、～24日）



米主要企業決算

J＆J、P＆G、アルコア、ハリバートン、トラベラーズ



※予定は変更されることがあります。

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