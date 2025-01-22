22:00　
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、会議出席

22:30
カナダ鉱工業製品価格（12月）
予想　N/A　前回　0.6%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　-0.5%（原材料価格指数・前月比)

23日
0:00
米景気先行指数（12月）
予想　-0.1%　前回　0.3%（前月比)

0:05　
ラガルドECB総裁、ダボス会議「危機を超えて：ヨーロッパの可能性を解き放つ」講演

3:00　
米20年債入札（130億ドル）

3:30　
ナーゲル独連銀総裁、イベント出席


世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議、～24日）

米主要企業決算
J＆J、P＆G、アルコア、ハリバートン、トラベラーズ

※予定は変更されることがあります。