ＮＹ市場 この後のイベント
22:00
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、会議出席
22:30
カナダ鉱工業製品価格（12月）
予想 N/A 前回 0.6%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 -0.5%（原材料価格指数・前月比)
23日
0:00
米景気先行指数（12月）
予想 -0.1% 前回 0.3%（前月比)
0:05
ラガルドECB総裁、ダボス会議「危機を超えて：ヨーロッパの可能性を解き放つ」講演
3:00
米20年債入札（130億ドル）
3:30
ナーゲル独連銀総裁、イベント出席
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議、～24日）
米主要企業決算
J＆J、P＆G、アルコア、ハリバートン、トラベラーズ
※予定は変更されることがあります。
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、会議出席
22:30
カナダ鉱工業製品価格（12月）
予想 N/A 前回 0.6%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 -0.5%（原材料価格指数・前月比)
23日
0:00
米景気先行指数（12月）
予想 -0.1% 前回 0.3%（前月比)
0:05
ラガルドECB総裁、ダボス会議「危機を超えて：ヨーロッパの可能性を解き放つ」講演
3:00
米20年債入札（130億ドル）
3:30
ナーゲル独連銀総裁、イベント出席
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議、～24日）
米主要企業決算
J＆J、P＆G、アルコア、ハリバートン、トラベラーズ
※予定は変更されることがあります。