¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄBLACKPINK¤Î¥ê¥µ¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î»î¹ç¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×
À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÈá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¼ó°Ì¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ÆÉ¬»à¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
15Æü¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¤Î¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç2-1¤È¾¡Íø¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ×½ê¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Þ¤ÀÉüµ¢¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤½¤Î¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£´Ú¹ñ¤Î4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBLACKPINK¡×¤Î¥ê¥µ¤µ¤ó¤¬¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥µ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDF¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥½¥ó¤¬2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¶¦¤Ë27ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Ï¡ÖLISA¡×¡Ö27¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥µ¤µ¤ó¤Ï¿³È½¤Ë¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤Î¥³¥¤¥ó¤òÅÏ¤¹Ìò³ä¤ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¥®¥Í¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥³¥¤¥ó¤òÅÏ¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î¥»¥ì¥Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤âÀ¤³¦¤ÎÃË½÷¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤9500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëBLACKPINK¡£¥ê¥µ¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥é¥Ü¡×¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½FW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥½¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡¦¡¦¡×¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¥½¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÈá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¼ó°Ì¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ÆÉ¬»à¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
15Æü¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¤Î¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç2-1¤È¾¡Íø¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ×½ê¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Þ¤ÀÉüµ¢¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤½¤Î¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£´Ú¹ñ¤Î4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBLACKPINK¡×¤Î¥ê¥µ¤µ¤ó¤¬¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ê¥µ¤µ¤ó¤Ï¿³È½¤Ë¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤Î¥³¥¤¥ó¤òÅÏ¤¹Ìò³ä¤ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¥®¥Í¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥³¥¤¥ó¤òÅÏ¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î¥»¥ì¥Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤âÀ¤³¦¤ÎÃË½÷¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤9500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëBLACKPINK¡£¥ê¥µ¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥é¥Ü¡×¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½FW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥½¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡¦¡¦¡×¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¥½¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é