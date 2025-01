アニメーション映画「ピノキオ」や「ウィッシュ」などには、登場人物が星空を見上げながら願い事をするシーンがありますが、星の光は気の遠くなるような距離を旅して地球に届くため、星が夜空に瞬くのが見えた時には既に存在していないのではないかと心配になってしまいます。そこで、オーストラリア・シドニー大学の電波天文学者であるローラ・ニコル・ドリセン氏が、もう死んでいる星にうっかり願いをかけてしまう可能性があるのかどうかを解説しました。

When you wish upon a star, is it already dead? An astronomer crunches the numbershttps://theconversation.com/when-you-wish-upon-a-star-is-it-already-dead-an-astronomer-crunches-the-numbers-244915TikTokなどで語られる「願いをかけた星はもう死んだ星」という言説の多くは、そうした星々が何百万光年も離れていることを根拠にしています。何百万光年も離れた場所にある星の光が目に入る頃には、星が光を放ってから数百万年経過しているため、その星はもう存在してないかもしれないというわけです。しかし、ドリセン氏によると、人が肉眼で見ることができる星は天の川銀河の中にある星に限られるとのこと。天の川銀河の直径は約10万光年で、地球が位置する太陽系は銀河の中心から約2万6000光年離れています。つまり、最も遠い銀河の端にある星でさえ、地球からの距離はせいぜい7万4000光年なので、よく言われている「数百万光年」には遠く及びません。実際に目で見えるかどうかは、星の明るさにもよるので、制限はより厳しくなります。目がいい人が、月のない暗い夜に見ると仮定しても、肉眼で見られる最も暗い星の等級は約6.5等級だとのこと。まとめると、目に見える星の明るさの下限は6.5等級で、地球から約1万光年離れた星までしか見えません。星が1万光年離れているということは、その星が放つ光は1万年かけて目に届くということです。そして、願いが光の速さで伝わると仮定すると、「目で見られる最も遠い星に願いが届くのは星が光ってから2万年後」となります。つまり、星の寿命は2万年あれば十分ということです。イェール大学が発表している輝星星表(Yale Bright Star Catalogue)には、肉眼で見られる限界とほぼ同じ7等級以上の明るさの星が9096個収録されています。カタログ内の星の約40%は巨星で、星は質量が大きいほど寿命は短くなります。しかし、天文学の世界では、「短い」と言っても少なくとも数十万年は寿命があります。また、巨星以外に目で見られる星である主系列星や準巨星の寿命は数十億年以上にもなります。こうした点から、ドリセン氏は「天文学者として言わせてもらえば、夜空に見える星は、皆さんが思っているよりもずっと近く、ずっと長生きです。従って、既に死んでいる星にうっかり願いをかけてしまうことはまずないでしょう」と結論付けました。天文学者が「願いをかけるのにぴったり」と太鼓判を押す星のひとつは、全天で4番目に明るいアルファ・ケンタウリ(ケンタウルス座アルファ星)で、3つの恒星からなるこの三重連星と地球との距離はわずか約4光年です。往復でも8光年なので、願いが届くまでまず間違いなく存在し続けてくれます。また、最も明るいシリウスまでの距離は8.6光年、太陽によく似た星であるエリダヌス座イプシロン星までの距離は10光年で、どちらも数百万年、あるいは数十億年燃え続ける可能性があります。なお、夜空にこだわらないのであれば、願いをかける上で最も無難な星は太陽です。地球との距離はたったの8光分、主系列星としてあと50億年は存在し続けます。ドリセン氏は締めくくりに、「あなたが星に願いをかけるとき、その星は1万光年よりも近くにあり、少なくとも数十万年、おそらく数百万年から数十億年は生き続けるでしょう。あなたが託した夢と同じように」と述べました。