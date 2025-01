日本時間1月22日、ドジャースとマイナー契約した佐々木朗希投手が、NBAロサンゼルス・レイカーズの試合を生観戦し、話題となっている。



MAX165キロの豪速球を投げる佐々木朗希のMLB挑戦は、日本だけでなく米国でも大きな話題となり、どの球団が彼を獲得するかが注目されてきた。佐々木による実質逆ドラフトと言われるほど、MLBのほとんどの球団がその才能を買い、争奪戦が繰り広げられた。





New Dodgers pitcher Roki Sasaki is courtside at the Lakers vs Wizards game tonight.



LeBron James made sure to greet LA’s future ace.



