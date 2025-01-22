24Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë°æ¾å¾°ÌïVS¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤³¤Î°ìÀï¤Î¾¡ÇÔ¤òÍ½ÁÛ ¡Ö°æ¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¶²¤í¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½àÈ÷¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
±Ñ¡ØEvening Standard¡Ù¤Ï24Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢°æ¾å¾°ÌïVS¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¤Î»î¹ç¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¤ÏÅö½é12·î¤Ë¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤¬º¸ÌÜ¤òÉé½ý¤·¤¿¤¿¤á1¥«·î¤Î±ä´ü¤¬·èÄê¡£º£·î¤ËºÆ¤ÓÆ±¤¸²Õ½ê¤ò¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬Éé½ý¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤¬µÞî±¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥ç¥ó¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö°æ¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¶²¤í¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½àÈ÷¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¿ô½µ´ÖÁ°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¥É¥Ø¥Ë¡¼¤È¤Î»î¹ç¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ë¥ê¥¿¥¤¥¢¤È¤¤¤¦ÃÏÌ£¤Ê·Á¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Èà¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë·ã¤·¤¤¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òÁÀ¤¦¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Î»ý¤Ä°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òºÆ¤Ó¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¥à¤¬µ¤°µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢°æ¾å¤ÏÈà¤Î¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¤¬¡¢¤â¤·¤³¤³¤ÇÈà¤¬²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¾×·â¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤à¤·¤í¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤¬ºÇ½é¤Î¿ô¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÌÔÎõ¤ÊÇË²õÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¾å¤¬½øÈ×¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ÆKO¾¡Íø¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
°æ¾å¤ÎKO¾¡Íø¤òÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢²áµîÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï7Àï7¾¡¡£°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌýÃÇ¤Ê¤é¤ÌÁê¼ê¤À¤¬¡¢Ìµ»ö¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤«¡£