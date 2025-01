まるで親子みたい…!? YouTubeチャンネル「Rocky」では、ジャーマンシェパードが子猫をかわいがる様子が配信され、動画のコメント欄には「なんて優しいワンちゃんなんだ」「とってもかわいい!」の声が続出しました。

突然、子猫の顔を…

注目を集めたのは「German Shepherd is Confused by the Meowing of a Tiny Kitten」という動画。

動画は、ジャーマンシェパードの「ロッキー」と子猫がベッドの上でくつろいでいるシーンから始まります。ニャアニャアと鳴き声を上げる子猫に対し、優しいまなざしを向けながら鼻先を近づけたロッキー。鳴くのをやめて、よたよたと近づいていく子猫には、ロッキーを怖がっている様子が一切ありません。

子猫が再び鳴きながらロッキーの元を離れようとすると、ロッキーが「どこ行くの?」と言いたげにそっと顔を近づけてコンタクト。力任せにしない、ロッキーの温厚な性格が伝わってきます。続けて、鼻と鼻でちょんちょんとキスをしたかと思いきや、突然ロッキーが子猫の顔をペロッ!

ロッキーの舌は、ひとなめで子猫の顔全体を覆うほどの大きさ。それでもロッキーがなめるのをやめると、子猫は「もっともっと」と言わんばかりに鳴いて、ロッキーに近づこうとします。いったん立ち上がって子猫の周りをゆっくり1周し、改めてベッドに伏せたロッキー。ちょこんと右足をのせる子猫は、ロッキーの体に登りたいのでしょうか?

その後もロッキーは起き上がったり伏せたり…を繰り返しますが、子猫に向ける優しいまなざしは変わらず。子猫もロッキーに見守ってもらえて、安心したような表情を見せていて……という展開です。

動画を見た視聴者からは、「子猫を傷つけないように振る舞うロッキーを褒めてあげたい」「まるで本当の親子みたいだ」といった声が寄せられています。ロッキーと子猫の仲むつまじい姿を、ぜひ動画でチェックしてみてください。