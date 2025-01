“セブチ”の愛称で親しまれている韓国発の13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のDINO(DINO)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」(毎月第2週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送)。1月14日(火)の放送では、2024年に愛知・東京・大阪・福岡の全国4都市・10公演をおこなったSEVENTEENのワールドツアーの日本公演「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN」を振り返りました。

SEVENTEEN

DINO:今日はそんなJAPANツアーを振り返っていきます。僕が日本に来てまず何をしたかと言いますと……運動をしました。運動をして温泉に行った記憶があります。日本でのツアーを通して温泉にたくさん行くんですよ。そして運動もするんですけどね。実は、両親が日本に遊びに来ていたんです。父と温泉に一緒に行ったのが記憶に残っています。両親が日本に来たことは以前もありましたが、ここまで充実した時間を過ごしたことは初めてでした。そして、今回の日本でのライブではみなさんに、僕たちは変わらないというところを見せたかったんです。僕たちはとても大きいスタジアムやドームでやってきましたが、それでもステージ1つには変わらないということを、見てくださる観客のみなさんに、大きな感動と幸せを与えたいという気持ちで挑みました。福岡の公演を終えて、「本当にご苦労さま」と思いました。ツアーというのは長い期間おこなわれますよね。韓国のツアーを終えて日本のツアーをやっているとき、心を強く持って挑んだんですけど、「もうこんな時間が過ぎたの?」と思いました。 公演一つひとつを一生懸命やった自分自身に、「ありがとう」と「おつかれ」という気持ちが大きかったです。そして、福岡でのライブではピアノも演奏したんですよね。アドリブで演奏したのでとても緊張したんですが、かわいく見てくれたらいいなと思います。楽しかったです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜〜火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜〜金曜放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/