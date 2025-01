なんとコース3,500円〜！ 上質な黒毛和牛を驚きのコスパで楽しめる注目の焼肉店（東京・成城学園前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は成城学園前駅近くにオープンした、肉のプロフェッショナルによるハイコスパな焼肉店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

和牛焼肉成城大臣(東京・成城学園前)

特別ルートで仕入れる上質な九州産黒毛和牛 写真:お店から

2024年12月、成城学園前駅から徒歩1分というアクセスの良い場所に、独自ルートで仕入れる上質な黒毛和牛をリーズナブルに堪能できる「和牛焼肉成城大臣」がオープンしました。

肉のスペシャリストによる最高級の焼肉を提供しています 写真:お店から

同店は大手ホテルや焼肉店・スペイン料理店など多岐にわたる料理店で修業を積んだのち、多くの人気飲食店をプロデュースしてきた大逈哲生氏が監修。生産者との独自のパイプを持ち産地直送を実現しているため、最高級の肉を低価格で提供しています。店長は創業37年の焼肉店で研鑽を積み数々の焼肉店の立ち上げに関わった赤井優太氏です。

くつろいで過ごせる掘りごたつ席 写真:お店から

店内は木の温もりを感じる、落ち着きのある和モダンな雰囲気。席はすべて半個室の掘りごたつ席となっており、家族連れやグループ利用にも最適で、最大36名まで収容可能。20名程度からはフロア貸切も可能です。会員限定の完全個室も完備し、個室限定のコースも用意。プライベート感のある空間で落ち着いて食事を楽しめます。さらに、通路には手すりを設置するなどバリアフリーも充実。幅広い年齢層の方が来店しやすい環境に整えてあります。

和牛特上カルビ 出典:manon46さん

特別なルートで直接牧場から仕入れているA5ランクの九州産黒毛和牛は、新鮮で超高品質。中でも、おすすめは1人1人前限定で注文できる脂の乗りが良い「和牛特上カルビ」528円です。焼き加減はミディアムレアがおすすめで、鬼おろしの入ったタレがよく合います。その日仕入れたブランド牛を、超特価で楽しめる同店ならではの逸品。

ヤンニョムセウ 写真:お店から

生食提供許可済みの太めにカットされた「和牛ユッケ」968円も見逃せません。甘めのタレと卵黄に絡めて味わえば、肉のうまみがあふれ、白飯が欲しくなります。肉以外では、生エビのキムチ「ヤンニョムセウ」649円も、プリプリでエビの甘みが楽しめると好評です。

すき焼き 写真:お店から

単品で何を選ぶか迷ってしまう方には、厳選されたA5和牛を堪能できる「成城コース」3,500円がおすすめ。多彩な部位の他、ホルモンや「黒毛和牛カレー」まで満喫できるコスパ抜群のコースです。その他、九州黒毛和牛10種をはじめ「和牛ユッケ」「塩タン煮込み」などの一品料理まで楽しめる「天国コース」4,500円や、鉄板でステーキのように焼き上げる和牛テールの「塩すき焼き」と黒毛和牛リブロースの「すき焼き」が味わえる「すき焼きコース」5,000円を用意。コースはご飯食べ放題も追加できます、+1,500円で飲み放題に変更可能です。

驚きのコスパで満足度の高い最高の肉体験ができる焼肉店、これから人気になること間違いなしの注目の新店です。

食べログレビュアーのコメント

和牛特上ハラミ 出典:manon46さん

『【キムチ】390円

大きな白菜のマイルド系キムチ。シャキシャキの食感が嬉しい。辛みは優しめで奥深さあり、旨みの白菜キムチ。

【ヤンニョムセウ(生エビのキムチ) 】590円

大海老の生キムチで見た目から迫力ある一品。身はそのまま食べ、頭と尻尾は焼いて食べてほしいとのこと。生海老ぷりぷり、甘みが嬉しい。満足感の高い一品。

【和牛特上レバー 数量限定】880円

写真は二人前。鉄板が温まったら牛脂を塗り焼き、ごま油とにんにくでいただく。驚くほどの新鮮さ、これほどまでにクセが無い旨みレバーは初めて。

【和牛ユッケ】880円

新鮮なのでお早めにとのこと。オーソドックスな卵黄と濃い目のタレでいただくユッケ。太めのカットが嬉しい。

タレも濃い目だがお肉の味わいの濃さにも驚く。脂の旨みが強いつよい。これは贅沢な味わい。ユッケ大好きな自分としては、これほどの喜びは無かった。

【上タン塩】1,480円

写真は2人前。綺麗な整形が嬉しい。焼いても大きなままで美味しさも見た目もばっちり。雑味の無い上質なタン。後味の脂の重たさも感じない。満足度強め。

【和牛特上ハラミ】1,380円

2人前。塩が振ってあり、焼いたらそのまま食べてとのこと。お好みでわさびも付る。

お肉は鹿児島黒牛。肉肉しさバッチリながら、脂のきめ細やかさや雑味の無さなどかなりハイレベルなおいしさ。さすが鹿児島黒牛。後味に残る脂も一般的なハラミの比ではない。パサパサのハラミに慣れてる人は絶対に驚くおいしさだろう。塩の当て具合も優しめで、お肉の味わいを活かしている。

【和牛ザブトン 塩ポン酢】980円

サッと焼きで塩ポン酢につけていただく。フレッシュなお肉のおいしさと身のふくよかさ、脂のやさしさなどが全てダイレクトに伝わってくる。これは文句なしのおいしさ。

塩ポン酢はさっぱりしながら塩味バッチリ決まっており旨みを加速してくれた。

【和牛特上カルビ】480円

ミディアムレアの焼き加減がオススメとのこと。かなりお買い得な一品。焼けば脂たっぷりのおいしさで、強さと上質さをしっかりと感じられた。タレは大根の鬼おろし入るさっぱり目。カルビの脂を軽減してくれる。

このお店はタレが色んな種類あるのが嬉しい。

【和牛焼きハツ】780円

コンパクトなカットのハツ。いい部分だけを切り抜いた感がある。焼けばこちらもフレッシュなおいしさ。クセも臭みもないのに驚く。

【和牛ホルモン盛り合わせ】980円

ハツやマルチョウやギアラなど盛り合わせ。脂ぎっとりの部分やさっぱりなホルモンを一緒にいただく。不思議と重たさが無いのに驚く。マルチョウの脂のふくよかさなど押さえるべき部分は押さえられた、基本に忠実なホルモン盛り合わせというイメージ。食感が非常に良い。

【テールスープ】880円

春雨も入るテールスープ。塩味柔らかく、テールのおいしさとごま油感が合わさる。テール肉は脂ギットギトの重たさあるおいしさ。

【ミニ塩ユッケ飯】580円

あの大満足ユッケとの改めての邂逅。これはときめく一品。塩ダレはさっぱりしながら味わいの豊かさあり、ミニサイズでもどっしり感ある。

【自家製濃厚焼きプリン】500円

濃厚ながらさっぱり感あるプリン。バニラも程よく効いているのでプリンのおいしさの基本を押さえられているイメージ。

(その他)

*コートかけはカバー付きで焼肉の匂いが付かないよう配慮されてる。嬉しい。

*席の横にコンセントあり。

*トイレはビル共用のもの。清潔感ある。

*店員さん同士の声掛けも良く、気持ちの良い接客されていた。居心地の良い環境作りもされていたのが印象的だった』(manon46さん)

和牛ユッケ 出典:海原雄コ♡さん

『・キムチ

・ヤンニョムセウ

ヤンニョムセウって何だ?と思いつつ注文。海老をキムチ漬けしたものらしいが

身は生で、頭と尻尾はロースターで焼いて香ばしく。お酒のつまみにぴったり!

白米にも合いそうですし、クセになりそう。

・和牛特上レバー

鮮度の高さがわかりますね。

・和牛ユッケ

どう考えたって、コストが掛かる[生食提供許可済み]のユッケですよ。

たっぷりのポーションに、甘めのタレと卵黄を良く絡めて混ぜます。

肉の脂が口内で優しく溶け出し旨味がスーッと広がりキレイな後味。

キレが良いですね。

・和牛特上ハツ

こちらも生で頂けるだけあり、鮮度高くクセが一切ありません。

いくらでも食べられますね。

・和牛特上ハラミ

文句なく、美味しいです。

・上タン塩

タンですが意外にも最初に出なかったのが珍しいと終わってから気付く笑

・和牛特上カルビ

脂ノリノリですので、好みの火入れで程よく脂を落としつつ。

それでもちゃんと肉肉しさがあります。

・和牛ザブトン

ネギたっぷりの塩ポン酢にじゃぶづけして。

食べ応えあるサイズに、レア焼きでもよく焼きでも、やわらかい肉質。

・和牛ホルモン盛り合わせ

(センマイ、ギアラ、マルチョウ、ハツ、レバー)

味付けしっかりついているので多少クセが、でてくるかと思いつつ、、

これまたちゃんと鮮度が高いし重たくならない。美味しいんですよ。

・テールスープ

塩味も優しいし、旨味もいい感じだしスイスイと飲めちゃう。

これまた下ごしらえ手間掛けてるでしょうね。

・ミニユッケ飯

最近食べた気がする、、というか食べたぞ!?と全くビジュアルが一緒です。

これ、美味しくってサイズ感もシメに丁度いい。

なるほど、梅ヶ丘のラッキーさんにもあるメニューでしたが、

プロデュースしている方が同じなんですよね。

肉好きのお友達、よくこういう焼肉店見つけてくるなぁ笑

デザートには

・自家製濃厚焼きプリン

大衆焼肉店で出すクオリティか?と驚いたのは、最近はバニラビーンズが高騰してますが、まさか入ってる?と、びっくりして聞いてみたら入ってました笑

マダガスカル産のお高めのバニラビーンズ。もう拘りに笑っちゃいますね。

いやぁ、たっぷり食べまくりました。メニューを見たりして気になる点を聞いてみたら

プロデュースした方の拘りは色々とありました。

それに、かなりお手頃に上質なお肉を仕入れる事も可能なルートもお持ちで

こんなに良い焼肉屋さん、近くにあったらかなり嬉しいだろうなぁ』(海原雄コ♡さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆和牛焼肉成城大臣住所 : 東京都世田谷区成城6-4-13 成城フルールビル 3FTEL : 050-5595-2046

文:佐藤明日香

The post なんとコース3,500円〜! 上質な黒毛和牛を驚きのコスパで楽しめる注目の焼肉店(東京・成城学園前) first appeared on 食べログマガジン.