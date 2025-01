サッと水で洗い落とせる防汚性！グローブライド「DAIWA スプレーコートレインジャケット」

グローブライドは、ファスナーの世界トップブランドYKKとの開発により誕生した新構造止水ファスナー「AquaGuard(R) Tightened」を初めて搭載したフィッシングウェア「DAIWA スプレーコートレインジャケット(DR-2325J)」を2025年4月より販売開始します。

グローブライド「DAIWA スプレーコートレインジャケット」

価格 :M〜XL 46,200円(税込み)、2XL 48,950円(税込み)

サイズ :M・L・XL・2XL

カラー :グレー

素材 :本体 ナイロン100%

販売 :全国のDAIWAお取扱販売店

販売開始(予定):2025年4月

■「AquaGuard(R) Tightened」について

同社から新規ファスナーの要望を出し、約4年にわたるYKKの開発に協力して完成した新構造の止水ファスナーです。

フィッシングシーンでは雨に限らず風圧を伴った水しぶき等、様々な影響によりウェア内に水が染み込むことがあり、従来ではフロントファスナー裏に重なるように生地(持ちだし)を付帯することで防水性を高めてきました。

この『AquaGuard(R) Tightened』を採用することで、持ちだし生地がなくてもウェア内への水の浸入を防ぎます*1。

*1:同社基準による。

■スプレーコートレインジャケットについて

本体生地には水に濡れても透湿性能が低下しにくい防水層を表側に採用。

さらに、魚やエサ、海水などが表面に付着しても、サッと水で洗い落とせる防汚性を有します。

フロントファスナーには『AquaGuard(R) Tightened』を搭載することで、しなやかで軽量なレインウェアを誕生させることができました。

なお、この発売に先駆けて2025年1月17日(金)からの3日間、パシフィコ横浜で開催されます「釣りフェス2025(会場:みなとみらい パシフィコ横浜)」にて展示します。

