ピーナッツ カフェの25年バレンタイン、甘酸っぱいベリー×ブラウニーのデザートプレートやグッズ

ピーナッツ カフェ(PEANUTS Cafe)から、2025年バレンタインに向けた新作スイーツやドリンク、グッズが登場。2025年1月23日(木)から3月14日(金)までの期間限定で提供される。

甘酸っぱい恋心を表現したバレンタイン限定デザート

2025年バレンタインのテーマは、ルーシーのシュローダーへの恋心をテーマにした「YOUR SWEETIE IS BACK!(あなたのカワイコちゃんのお帰りよ!)」。二人の姿やハートをモチーフにしたデザートやドリンク、グッズがラインナップする。





フランボワーズマカロンを添えたデザートドリンク

「恋するルーシーのスウィーティーブラウニー」は、自家製ブラウニーとベリーソースが絶妙に絡み合うデザートプレート。甘酸っぱい味わいでルーシーの切ない恋を表現した一皿だ。

「スウィーティーショコラミルクティー」は、ビターなショコラとまろやかなミルクティーのリッチな組み合わせを堪能するドリンク。甘酸っぱいフランボワーズマカロンを添え、華やかなひとときを演出する。

レトロポップなお菓子、グッズも

このほか、ストロベリーチョコマシュマロや焼きショコラなど、アメリカのお菓子を思わせる懐かしいパッケージのバレンタイン限定スイーツが登場。ペアで楽しめるマグカップ、アクリルキーホルダーといったグッズもラインナップに加わる。

詳細

ピーナッツ カフェ 2025年バレンタイン

販売期間:2025年1月23日(木)〜3月14日(金)

販売店舗:ピーナッツ カフェ サニーサイドキッチン(ウィズ原宿)、大阪(ららぽーとエキスポシティ)、名古屋(レイヤード 久屋大通パーク)、神戸

※グッズはスヌーピーミュージアム(南町田グランベリーパーク)、公式オンラインショップでも販売

アイテム例:

<スイーツ/ドリンク>

・恋するルーシーのスウィーティーブラウニー 1,386円

・スウィーティーショコラミルクティー 990円

<グッズ>

・Your Sweetie is Back ストロベリーチョコマシュマロ 1,296円

・Your Sweetie is Back 焼きショコラ 1,728円

・Your Sweetie is Back ティータイムセット 1,760円

・Your Sweetie is Back マグカップ (ピンク/マルーン) 各2,420円

