内田彩、『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』EDテーマ「Explosive Heart」のMVを公開
内田彩が、現在放送中のTVアニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」のミュージックビデオを公開した。
「Explosive Heart」は作詞・作曲を永塚健登が担当した、“爆発”をテーマにしたラブリーな楽曲。ミュージックビデオでは、アニメ作品からキズナレッドがヒーロー役に登場し、彼女のヒロインさながらの演技も楽しいコミカルな映像に仕上がっている。
リリース情報
2025/1/20リリース
配信 https://ayauchida.lnk.to/Explosive_Heart
ライブ・イベント情報
＜日程＞
1月23日(木) 20:00-22:00予定
＜内容＞
●無料パート（20:00-20:30／約30分予定）
2月に東名阪Zeppで開催する『AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年』ツアーの最新情報や、まもなく放送開始するTVアニメ「戦隊レッド 異世界で冒険者になる」エンディングテーマ「Explosive Heart」の制作トークを予定
●有料パート（20:30-22:00／約90分予定）
2024年4月にアコースティック演奏での昼公演と、エレクトロポップを主軸とした夜公演の2部構成で開催した『AYA UCHIDA SPRING LIVE ACOUSTIC DAY / SWEET POP NIGHT』を一夜限りで再上映！みんなが観たい、聴きたい楽曲投票をもとにセットリストを混ぜ合わせて “マーブル”した特別編集版を、内田彩本人の生コメンタリーとともにお送りします！
【視聴URL】
ニコニコ生放送： https://live.nicovideo.jp/watch/lv346568221
YouTube LIVE： https://youtube.com/live/51kQfBOXx6I
※YouTube LIVEは無料パートのみの配信となります
【チケット販売】
チケット価格：￥3,500（+サービス手数料10%）
チケット販売期間：1月1日(水) 12時00分〜2月6日(木) 20時00分
タイムシフト視聴期間：2月6日(木) 23時59分まで
※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
配信チケット購入： https://dwango-ticket.jp/project/gpeTSr7dfB
ライブ・イベント情報
2025年2月15日（土）16:30開場/17:30開演
大阪・Zepp Osaka Bayside
＜AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年 side B＞
2025年2月16日（日）16:30開場/17:30開演
愛知・Zepp Nagoya
＜AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年 side A＞
2025年2月23日（日）昼公演13:00開場/14:00開演
東京・Zepp DiverCity（TOKYO）
＜AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年 side B＞
2025年2月23日（日）夜公演17:00開場/18:00開演
東京・Zepp DiverCity（TOKYO）
バンド：河合英史（Key.）/大橋英之（Gt.）/二村学（Ba.）/SHiN（Dr.）
席種・チケット代：全席指定 ￥9,900（税込）
＜チケット購入はこちら＞
https://tix.to/AyaUchida_marble
関連リンク◆内田彩 オフィシャルサイト