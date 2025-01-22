ライブ・イベント情報



■内田彩「Complete TOUR〜marble〜」開催記念特番＋「SPRING LIVE」上映会＜日程＞1月23日(木) 20:00-22:00予定＜内容＞●無料パート（20:00-20:30／約30分予定）2月に東名阪Zeppで開催する『AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年』ツアーの最新情報や、まもなく放送開始するTVアニメ「戦隊レッド 異世界で冒険者になる」エンディングテーマ「Explosive Heart」の制作トークを予定●有料パート（20:30-22:00／約90分予定）2024年4月にアコースティック演奏での昼公演と、エレクトロポップを主軸とした夜公演の2部構成で開催した『AYA UCHIDA SPRING LIVE ACOUSTIC DAY / SWEET POP NIGHT』を一夜限りで再上映！みんなが観たい、聴きたい楽曲投票をもとにセットリストを混ぜ合わせて “マーブル”した特別編集版を、内田彩本人の生コメンタリーとともにお送りします！【視聴URL】ニコニコ生放送： https://live.nicovideo.jp/watch/lv346568221YouTube LIVE： https://youtube.com/live/51kQfBOXx6I※YouTube LIVEは無料パートのみの配信となります【チケット販売】チケット価格：￥3,500（+サービス手数料10%）チケット販売期間：1月1日(水) 12時00分〜2月6日(木) 20時00分タイムシフト視聴期間：2月6日(木) 23時59分まで※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。配信チケット購入： https://dwango-ticket.jp/project/gpeTSr7dfB