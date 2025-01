ポップしなないでが、配信シングル『エレクトリック修羅』をリリース。YouTubeにてミュージックビデオをプレミア公開し、リリース記念のYouTube生配信にて、メジャー3rdフルアルバム『Electric』のリリースと、ワンマンツアー<ビビっちゃってんじゃないの?>の開催を発表した。ワンマンツアーの千穐楽は、キャリア最大キャパシティの会場となるZepp Shinjuku (TOKYO)での公演となる。

リリース情報







Major 3rd Full Album『Electric』リリース日:2025年3月19日(水)品番:COCP-42453発売・配信元:日本コロムビア収録曲:M1 "Can’t You Remember Those Electric Days?"M2 あかるい秘密結社M3 エレクトリック修羅M4 (((爛々)))M5 知らんが。M6 スチーム・スチーム・アドレナリンジャンキーズM7 my tempoM8 愛とべいべーM9 幸福な通電M10 落堕M11 ぼくがきみをM12 エビシュリンプバーガー