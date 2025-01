華麗な舞台美術や力強い演技が織りなす、日本文化の粋を体現した物語！Japan Theater -KABUKI- 「男伊達花廓」 by Ichikawa Danjuro XIII

十三代目市川團十郎、襲名後初の海外公演となる【Japan Theater -KABUKI- 「男伊達花廓」 by Ichikawa Danjuro XIII】を2025年4月25日(金)、26日(土)の2日間、タイ王国の首都バンコクにあるタイ有数の劇場として知られるムアンタイ・ラチャダライシアターで開催します。

Japan Theater -KABUKI- 「男伊達花廓」 by Ichikawa Danjuro XIII

十三代目市川團十郎、襲名後初の海外公演となる【Japan Theater -KABUKI- 「男伊達花廓」 by Ichikawa Danjuro XIII】を2025年4月25日(金)、26日(土)の2日間、タイ王国の首都バンコクにあるタイ有数の劇場として知られるムアンタイ・ラチャダライシアターで開催。

■日本の誇り - 歌舞伎が世界へ

日本の本格的な歌舞伎公演がタイで開催されるのは、1996年以来実に29年ぶりとなります。

そして、十三代目市川團十郎としては襲名後初の海外公演となり、市川海老蔵時代の2016年3月、ニューヨーク・カーネギーホールでの公演以来となる待望の海外公演です。

このカーネギーホール公演は、日本国内外で大きな話題を呼び、芸術文化の新たなステージを切り開いたものとして評価されました。

それ以来約9年の時を経て、タイ・バンコクの地で再び歌舞伎の新たな歴史が刻まれます。

■歌舞伎を通じて、日本の心と美を世界へ発信

歌舞伎は400年を超える歴史を持ち、現代でも世界中の人々に愛され続ける芸術です。

華麗な舞台美術や力強い演技が織りなす、日本文化の粋を体現した物語は、国境を越え、普遍的な感動を生み出します。

■ツアー参加者限定 特別交流会

さらに注目すべきは、公演に先立つ4月24日(木)に実施されるツアー参加者限定の交流会です。

團十郎が公演前日に登場し、トークショーや記念撮影が行われます。

歌舞伎ファンのみならず、芸術文化に興味を持つ全ての方にとって、特別な体験となるでしょう。

■公演概要

・公演名:Japan Theater -KABUKI- 「男伊達花廓」 by Ichikawa Danjuro XIII

・日程 :2025年4月25日(金)、26日(土)

・会場 :ムアンタイ・ラチャダライシアター/Muangthai Rachadalai Theatre

会場詳細: https://www.rachadalai.com/about-theatre

・演目:『男伊達花廓』 他

出演:市川團十郎、成田屋一門

・チケット購入サイトのURLは1月17日(金)より https://www.facebook.com/share/1FJzzeWzqE/?mibextid=wwXIfr で公開。

販売は2月8日(土)より開始します。

【出演者】

十三代目市川團十郎白猿

十三代目市川團十郎白猿

1977年十二代目市川團十郎の長男として東京に生まれる。

1983年5月歌舞伎座『源氏物語』の春宮で初御目見得。

1985年5月歌舞伎座『外郎売』の貴甘坊で七代目市川新之助を名乗り初舞台。

2004年5月歌舞伎座『暫』『勧進帳』『春興鏡獅子』『助六由縁江戸桜』で十一代目市川海老蔵を襲名。

2013年には、自主公演「ABKAI」を立ち上げ、2015年から始まった「六本木歌舞伎」などで次々と新作を創り上げる。

海外公演は、2004年に十一代目市川海老蔵襲名披露をパリ・国立シャイヨー宮劇場をはじめ、ロンドン、アムステルダム、パリ、モナコ、ローマ、シンガポール、UAE、ニューヨークで行い、いずれの舞台も大きな話題となっている。

2015年より東京2020組織委員会文化・教育委員会委員を務め、2021年東京2020オリンピック競技大会開会式へ出演。

2022年11月歌舞伎座にて『勧進帳』の武蔵坊弁慶、『助六由縁江戸桜』の花川戸助六、12月『京鹿子娘二人道成寺』大館左馬五郎、『助六由縁江戸桜』の花川戸助六で十三代目市川團十郎白猿を襲名。

2001年芸術選奨文部科学大臣新人賞、2007年フランス芸術文化勲章シュヴァリエ。

■日本からの特別オフィシャルツアーの案内

本公演を日本から楽しむためのオフィシャルツアーが、近畿日本ツーリストによって実現。

このツアーでは、以下の特典を用意しています。

1. 良席での公演鑑賞

2. 公演前日(4月24日)にツアー参加者限定の交流会

・市川團十郎氏および出演者との交流

・出演者との記念撮影会(グループ撮影)

・タイ公演オフィシャルツアー参加者限定特別記念グッズプレゼント

このツアーは、日本が誇る伝統芸能を間近で堪能しながら、海外での歌舞伎公演という歴史的な瞬間に立ち会うまたとない機会です。

詳細は近畿日本ツーリストの特設サイトを確認してください。

在タイ日本国大使館ロゴ

タイ国日本人会ロゴ

■主催・共催・後援・協力

・主催:Sync Circle.,Co Ltd

・共催:株式会社3Top

・後援:在タイ日本国大使館/タイ国日本人会

・協力:松竹株式会社/近畿日本ツーリスト株式会社

https://entame.knt.co.jp/tour/2025/04/IchikawaDanjuro13_bangkok/

※ツアー募集開始は1月24日(金)を予定しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 華麗な舞台美術や力強い演技が織りなす、日本文化の粋を体現した物語!Japan Theater -KABUKI- 「男伊達花廓」 by Ichikawa Danjuro XIII appeared first on Dtimes.