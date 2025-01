厚みのあるエアリーなチョコレートに、サクサクのラングドシャを重ねた贅沢なスイーツ！cacaosic

チョコレートブランド cacaosic(カカオシック)の常設店を北千住マルイにて2025年1月23日(木)にオープンします。

cacaosic「初の常設店」

チョコレートブランド cacaosic(カカオシック)の常設店を北千住マルイにて2025年1月23日(木)にオープン。

cacaosicでは初となるソフトクリームの販売をはじめ、今までのPOPUP STOREとは異なる商品の販売もおこないます。

■cacaosic(カカオシック)

「シンプルで少し特別なチョコレートを。

」という想いを込めて、心弾むとっておきな時間をお届けすることを目指すチョコレートブランドです。

2021年10月15日にオンラインショップでの販売をスタートし、催事での展開を通じてブランドの露出を広げてきました。

そしてついに、より多くの方にcacaosicのチョコレートを楽しめるように、2025年1月23日に常設店のオープンが決定。

お仕事帰りやお買い物のついでにアクセスのよい北千住駅にオープン!

■カカオシック ピスタチオ

空気を抱きこませる特別な製法で作られたチョコレートは、口に入れるとふわっとほどける唯一無二の食感です。

ミルクチョコレートのまろやかなコクと、ピスタチオの優しい香りが広がり、老若男女問わず美味しく召し上がれる1番人気の商品です。

10mmの厚みのあるエアリーなチョコレートに、サクサクのラングドシャを重ねた、1つでも満足感のある贅沢なスイーツです。

■カカオシック ストロベリー

甘酸っぱいストロベリーチョコレートをラングドシャでサンドした、贅沢なチョコレートサンドウィッチ。

口に広がる華やかな香りと、フレッシュな苺を味わったときのような爽やかな酸味が絶妙なアクセントです。

サクサクと軽やかなラングドシャと、ほろりととろけるチョコレートが織りなす食感のコントラストを存分に楽しめます。

さらに、真っ赤に熟した苺をイメージした華やかなパッケージは、シェアしやすい個包装タイプで贈り物にも最適です。

■カカオシック ハーフセット

人気の「カカオシックピスタチオ」と各フレーバーが一度に楽しめる贅沢なセットです。

4個入り・6個入り・8個入りの3種類のボックスを用意されています。

箔押しが施されたグレーの化粧箱は角度によって華やかに煌めき、高級感を演出しながらもシックで洗練された雰囲気を醸し出します。

味わいはもちろん、パッケージからも特別感をお届けするこのセットは、大切な方への贈り物にも最適です。

上記以外にも、豊富な種類の商品を展開予定です。

バレンタイン限定のギフトボックスの用意もあり、限定フレーバーのカカオシック(ショコラオレ)も登場します。

■販売商品

【カカオシック】

・カカオシック ピスタチオ 1個 429円

・カカオシック ストロベリー 1個 429円

・カカオシック モンブラン 1個 429円

・カカオシック カフェ 1個 429円

・カカオシック ピスタチオ×ストロベリー 4個セット 1,719円

・カカオシック ピスタチオ×ストロベリー 6個セット 2,579円

・カカオシック ピスタチオ×ストロベリー 8個セット 3,438円

・カカオシック ピスタチオ×モンブラン 4個セット 1,719円

・カカオシック ピスタチオ×モンブラン 6個セット 2,579円

・カカオシック ピスタチオ×モンブラン 8個セット 3,438円

【生チョコレート】

・生チョコレート ミルク 1箱 2,268円

・生チョコレート ピスタチオ 1箱 2,268円

・生チョコレート アールグレイ 1箱 2,268円

・生チョコレート レモンライム 1箱 2,268円

【ソフトクリーム】

・プレミアム北海道ミルク 550円

・プレミアムショコラ 600円

・ミックス 600円

※上記は全て税込み価格です。

■出店概要

オープン日:2025年1月23日

場所 :〒120-8501 東京都足立区千住3丁目92 1階 まるい食遊館

(北千住連絡通路入口前、ポンパドウルさん横)

営業時間 :北千住マルイの営業時間に準じます

■販売先情報

運営ブランド: une(ユヌ)

電話番号 : 03-5273-2255

メール : info@une-online.jp

公式サイト : https://une-online.jp

Instagram : @cacaosic_

