Very Berryのサイン会イベントも！BACON「Very Berry個展 2025」

BACON(べーこん)は、見ているだけで可愛いうさぎの写真&物販を集めた「うさぎしんぼる展」のスピンオフ企画「Very Berry個展 2025」を、TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA(愛知県・名古屋市)にて2025年2月22日(土)〜3月2日(日)に開催します。

BACON(べーこん)は、見ているだけで可愛いうさぎの写真&物販を集めた「うさぎしんぼる展」のスピンオフ企画「Very Berry個展 2025」を、TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA(愛知県・名古屋市)にて2025年2月22日(土)〜3月2日(日)に開催。

1年ぶりとなる単独開催では、会場でしか手に入らない貴重な描き下ろし原画の販売や作家本人在廊のサイン会イベントに加えて、フォトスポットも登場するなど、昨年からさらに内容を充実させ、見どころ満載の展示です!

うさぎしんぼる展スピンオフ企画「Very Berry個展 2025」

■Very Berry (X:@berryjyo007/Instagram:@veryberryinst)

兵庫県神戸市在住のイラストレーター。

2020年1月より、XとInstagramにて1日1枚のイラストを毎日投稿中。

書籍の挿絵制作や催事への出展を通じて、幅広く活躍しています。

絵本作家としての活動は2020年からスタートし、以下の作品を出版。

・2021年9月 :『うさぎさんのただいま』

・2022年3月 :『うさぎさんのまちがいさがし』

・2022年11月:『うさぎさんの夏の空』

・2023年10月:『夕焼け色のうさぎさん』

・2024年12月:『和みうさぎ』

精細で温かみのある作風が、多くのファンから支持されています。

■Very Berry 単独個展のテーマは「うさぎさんの願い」&最新原画作品の販売も!!

まるで人間の世界に紛れ込んだかのようなうさぎたちを独特な世界観で描くイラストレーター Very Berry。

どこか可愛く、親しみやすさを感じる作品は「うさぎしんぼる展」でも特に人気が高く、発売と同時に完売するほど。

1年ぶりの開催となる本展では、新作描き下ろしとなる限定原画作品が20点展示・販売されるほか、「キュートなうさぎさん」をテーマにした作品群など150点以上が披露される貴重な機会です。

さらに、特設の動画コーナーではイラストレーション誕生の瞬間も放映。

作品が誕生する、そんな瞬間を見ることができます。

■イラストレーター Very Berry本人に会える!!特別来場イベントも実施!!

会場内に併設された特設ブースでは、2月22日(土)、23日(日)の2日間限定で、イラストレーターのVery Berryが来場します。

会場内にて対象グッズ2,200円(税込)以上購入の方を対象に直筆サインがプレゼントされます!

※時間未定となりますので詳しくは公式Xを確認してください。

※数量限定のため無くなり次第終了となります。

<<超激レアな“塗り絵”がもらえる!限定イベントも開催!!>>

会期中、会場内でグッズを3,300円(税込)以上購入したお客様を対象に、サプライズイベントを実施します!昨年発売されたばかりの新作塗り絵「和みうさぎ」から、作家本人が1ページだけ塗った超激レアな塗り絵を限定1名様にプレゼント!

※購入者を対象に抽選券を配布、後日SNSにて当選発表を行いますのでお見逃しなく!

※購入時のレシートは当選時に確認が必要となりますので保管してください。

※抽選券の配布は1会計につき1枚までとさせていただきます。

■限定ポストカード&描き下ろしのプレミアステッカーをプレゼント!

会場内の特設スペースでは、Very Berryの描くうさぎたちが来場者の皆様をお出迎えします。

撮影後にタグづけしてSNS投稿してくれた方には、1日10組限定で描き下ろしのオリジナルステッカーをプレゼント!また、来場者特典としてオリジナルポストカードを数量限定でプレゼントします。

※どちらも無くなり次第配布終了。

【応募方法】

会場内の様子を撮影して、#うさぎしんぼる展、もしくは、#VeryBerry個展のハッシュタグを付けて、Instagram、Xへの投稿画面を受付スタッフに見せるだけでOK。

※公式SNSをフォローも必須。

■「うさぎしんぼる展」ゆかりの作家陣のグッズ販売も予定!

<Very Berry>

・限定原画 各種 6,600円〜

・イラストパネル 1,100円

・複製画 1,100円

・キーホルダー 990円

・絵本 1,320円

<アップルココ>

・バーガーチャーム 2,860円

<USAGI INTERIOR>

・ぴったりクッションM 4,800円

・ぴったりクッションL 5,300円

※上記はオリジナルグッズの一例です。

全て税込表記。

■企画展概要

企画展名: うさぎしんぼる展スピンオフ企画「Very Berry個展 2025」

開催日時: 2025年2月22日(土)〜3月2日(日)

営業時間: 11:00〜17:00 ※22日、23日のみ11:00〜18:00まで

休館日 : 2月25日(火)、26日(水)、27日(木)

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 : 600円/3歳以下は入場無料

主催 : 株式会社BACON

URL : http://tgs.jp.net/event/usagisymbol-veryberry

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

■うさぎしんぼるとは?

うさぎはただ可愛いだけでなく、古来より様々な物事の“しんぼる(象徴)”とされています。

例えば、月のシンボルであったり、速さのシンボル、さらにはセクシーさのシンボルとしてPLAY BOYのロゴになっていることでも有名です。

プロ・アマ関係なく、見ているだけで癒されるうさぎの作品をベースに、出展作家のしんぼる的なうさぎ作品を展示しています。

