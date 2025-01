サウナや露天風呂は滞在中に貸切で利用も！セトレハイランドヴィラ姫路「サウナ」＆「露天風呂」オープン

ホテル「セトレハイランドヴィラ姫路」は、新たにテーマの違う4つの絶景「サウナ」&「露天風呂」を2025年1月25日よりオープンします。

セトレハイランドヴィラ姫路「サウナ」&「露天風呂」オープン

絶景「サウナ」&「露天風呂」は、宿泊者の方々が滞在中に貸切で利用できます。

地上300メートルにあるサウナ室の中からも姫路の雄大な景色が楽しめ、贅沢なひとときを過ごせます。

半露天風呂付の貸切サウナが3室と、インフィニティ露天風呂付の共用サウナ(男性用)が1室です。

世界初の「酒樽サウナmu-su」は、日本酒発祥の地「宍粟市」のヒノキを使用し日本酒樽をモチーフにしたサウナで、日本伝統の技を取入れており、地域の文化と新たな体験をお届けします。

また、「HARIMA 播磨」は、播磨の絶景を眺めながら播磨の文化に触れられるサウナとなっています。

「HERB ハーブ」は、姫路で育てられたハーブの香りと効能で体の中から整うセルフエステサウナです。

「ZEN 然」は、自然の中のサウナをイメージし、木や石など天然産物を用い、癒しやリラックス効果が期待できます。

自分にあったサウナを見つけ、時間の流れと共に変わりゆく景観を眺めながら、カラダとココロをリセットしに訪れてください。

■サウナの概要

SAUNA1. 男性パブリックサウナ&露天風呂「酒樽サウナmu-su」

日本酒発祥の地「宍粟市」のヒノキで作った「酒樽サウナmu-su」

テーマ:地域の文化と新たな体験

播磨の宍粟市から届いたヒノキの香りに包まれた、特別な「酒樽サウナmu-su」で新たな癒しの体験を。

「宍粟印」のサウナは、日本の伝統的な酒樽職人の技術を継承し、職人の手によって作られました。

インフィニティ露天風呂からの絶景を眺め、心からの安らぎを堪能ください。

四季の移り変わりや時間の流れを感じながら、贅沢なひとときを楽しめます。

「酒樽サウナmu-su」

SAUNA2. 貸切サウナと半露天風呂「HARIMA 播磨」

播磨の絶景と文化に触れるサウナ

テーマ:播磨づくしの時を愉しむ

播磨平野を一望する贅沢なロケーションに、地域の伝統技術や文化を取り入れたこだわりの貸切サウナ&絶景風呂。

テラスでは、風に揺れる「明珍火箸」の繊細な音色が心を静かに整え、自然と調和する癒しのひとときを演出します。

サウナの外装には「光洋製瓦」のタイルを使用。

播磨の歴史ある瓦技術の美しさが息づいています。

播磨の魅力が詰まった体験を楽しめます。

「HARIMA 播磨」

SAUNA3. 貸切サウナと半露天風呂「HERB ハーブ」

ココロとカラダを整えるセルフエステ体験

テーマ:温活効果 体内から整える

「香寺ハーブガーデン」×「&HARIMA」の贅沢なコラボレーションで、播磨産オーガニックハーブの香りに包まれながら、至福のひとときを過ごせます。

備え付けのアメニティであるオーガニックハーブのオイルを入浴前後で使用することが可能。

頭皮ケアや血流改善など、体の内側から美しさを引き出すサウナと入浴で心身を深くリフレッシュ。

温活効果で芯から温まる、心を満たす贅沢なひとときを楽しめます。

「HERB ハーブ」

SAUNA4. 貸切サウナと半露天風呂「ZEN 然」

自然の恵みに包まれる贅沢な時間を

テーマ:癒し、リラックス

地上300mから広がる絶景の中で、木や石など天然素材を活かしたお部屋で心身をリフレッシュ。

広嶺山の深い緑や増位山を望む山並み、播磨平野から瀬戸内海まで広がる美しい景色と一体化したような感覚に。

シンプルな室内には、石材を使った洗面や木材が調和し、自然の美しさを感じられる空間に。

外への開かれた造りで、ありのままの自分に戻る場所として、心地よいリセットのひとときをお届けします。

「ZEN 然」

【ホテル『セトレハイランドヴィラ姫路』について】

播磨平野を愛でる広嶺の杜に抱かれた和のオーベルジュ。

姫路の街の奥座敷、広嶺山にたたずむ癒しの絶景宿は、深い森の息吹に包まれた別世界。

地上300mからの眺めは、世界遺産・姫路城はもちろん、遠く瀬戸内海の島々まで「播磨平野」を一望できる、まさに絶景です。

五感を潤す過ごしの空間、地元姫路の旬を味わう体に優しい料理など、森の自然の中で過ごす異日常を過ごせます。

所在地: 〒670-0891 兵庫県姫路市広嶺山224-26

TEL : 079-284-3010(代表)

URL : https://www.hotelsetre.com/himeji/

※火曜・水曜定休日(祝日・夏期・年末年始を除く)

セトレハイランドヴィラ姫路

セトレハイランドヴィラ姫路2

