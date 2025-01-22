ÂçÁêËÐ²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿À¤³¦ÅªÂçÊª¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È³¤³°Ç®»ëÀþ¡¡¸µ²£¹Ë¤È¤âÂÐÌÌ¡Ö2¿Í¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×
½é¾ì½ê¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡Ê°ì·î¾ì½ê¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÏÏ¢Æü¡¢ÅÚÉ¶¾å¤ÎÇ®Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢À¤³¦ÅªÂçÊª¤âÍè¾ì¡£¡ÈºÇ¶¯²£¹Ë¡É¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤À´ÑÀï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö2¿Í¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ò¤·¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤¿ÂÐÌÌ¤À¡£
¡¡´ÛÆâ¤Î°ì³Ñ¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤ÎµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò±Ä¤àÆüËÜ¿Í¥·¥§¥Õ¤Î¡ÖNOBU¡×¤³¤È¡¢¾¾µ×¿®¹¬»á¤À¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¹õ¤Î¾å²¼¤ËÇò¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¾¾µ×»á¤ËÂÐ¤·¡¢µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤Ï¶ÐÌ³Ãæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶¨²ñ¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼»Ñ¡£¿ÈÄ¹192¥»¥ó¥Á¤ÇËëÆâ»Ë¾åºÇÂ¿45²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤¬¥µ¥à¥¢¥Ã¥×¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë²£¤Ç¡¢¾¾µ×»á¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾¾µ×»á¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ËëÆâÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤äÂç´Ø¡¦Ë¾ºÎ¶¤¬Ê¿¸Í³¤¤ËÇÔ¤ì¤¿°ìÈÖ¤ÎÆ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¸«¤Æ¡¢´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¶åÆüÌÜ¡Ê20Æü¡Ë¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥ä¥«¥¿¡ª¡×¡Ö2¿Í¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÉþÁõ¤À¡×¡ÖWow¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë