人との繋がりを感じる、地域密着型の日本酒！日本名門酒会『立春朝搾り』

「日本名門酒会」は、2025年2月3日(月)に、『立春朝搾り』を全国の日本名門酒会加盟酒販店にて販売します。

日本名門酒会『立春朝搾り』

価格 : 1,980円(税込)

予約締切日: 令和7年1月23日(木)

発売日 : 令和7年2月3日(月)

販売元 : 日本名門酒会加盟蔵 全国41蔵

販売先 : 日本名門酒会加盟酒販店

地域との繋がり、人との繋がりを感じる、地域密着型の日本酒です。

「日本名門酒会」は、2025年2月3日(月)に、『立春朝搾り』を全国の日本名門酒会加盟酒販店にて販売いたします。

▼立春朝搾りとは

「立春朝搾り」は「日本名門酒会」(主宰:株式会社岡永(東京都中央区))が全国の協力蔵元に呼び掛け、地元の加盟酒販店と協力して毎年立春の日に行う地域ネットワーク共感活動です。

立春当日に最高の状態でお酒が搾れるように仕込まれ、立春の日の朝に搾り上がった特別なお酒は地元の神社でお祓いを受け、「立春朝搾り」に関わる全ての人の無病息災、家内安全、商売繁盛を祈願し出荷されます。その日のうちに味わっていただくため、早朝酒販店が蔵元に訪れ、予約分を車に積み込み、お客様の待つ店舗に持ち帰ります。蔵元、酒販店、それを楽しみに待つ消費者、それぞれの想いを紡いできた27年間。28年目の今年も1本の『立春朝搾り』をとおして大切な人と『繋がる』ため、全国35都道府県41蔵元で開催します。

■特徴

[1]できたその日に味わえる「圧倒的鮮度」

[2]お祓いを受けた「縁起酒」

[3]酒販店が近くの蔵元に足を運ぶ「地域性」

