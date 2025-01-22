¿ÉË·»á¤¬¥¦¥ó¥¶¥ê¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ãæµï¤¯¤ó¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ÏÆ±¤¸¥Í¥¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¡Ä¡×
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê68¡Ë¤¬22Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ãæµï¤¯¤ó¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ÏÆ±¤¸¥Í¥¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¿ÉË·»á¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡Èå°Ýß¡Ê¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡ËÇú·â¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÍâÆü¤Ë¤Ï1Ê¬¤´¤È¤Î»ëÄ°Î¨¤ÎÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæµï¤¯¤ó¤À¤Ù¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËèÆüËèÆüÃæµï¤¯¤ó¤Ç¤¹¤ï¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ËèÆüËèÆüÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÁ°¤ÏËèÆüËèÆü¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¤Í¡£»ä¤Î´¶³Ð¤À¤È¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤óÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òµá¤á¤Æ¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤â¡£
¡¡¡ÖÂ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¡Ä¤Ç¤â¡¢º£¸À¤Ã¤¿Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤È¤«¾¾¤Á¤ã¤ó¤È¤«Ãæµï¤¯¤ó¤ÎÏÃ¤ò¡ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ê¡É¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤½¤ì°Ê³°¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¤´¤È¤¤ÎÊóÆ»¹çÀï¤Ë¤Ï¡¢Îä¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£