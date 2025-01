オオカミバンド・MAN WITH A MISSIONが3月12日に発売する約3年ぶりの新譜『XV e.p.』から新曲「REACHING FOR THE SKY」が、29日に先行配信されることが決定した。『XV e.p.』はMAN WITH A MISSIONが今年結成15周年を迎えることを記念した新作で、収録全曲が新曲で構成される。リード楽曲となる「REACHING FOR THE SKY」は15周年の口火を切るにふさわしい、ダイナミックなバンドアンサンブルが特徴な疾走感あるナンバーに仕上がっている。今作は全4曲を収録する予定で、あわせて2024年の海外ライブ音源もボーナストラックとして収録した。CDの初回生産限定盤はトールサイズのスリーブ付き仕様で、バンド結成15周年を記念したヒストリーブックを同梱。また、昨年2024年6月に開催されたFCライブの一部を特典映像として収録する初のファンクラブ限定盤も発売されることが決定している。