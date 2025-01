清春が黒夢でのデビューから30周年を迎えた。2024年3月から2025年2月まで1年間を通して開催中の約60本からなる30周年記念ツアー<清春 debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩 『NEVER END EXTRA』>が、いよいよ最終局面へ突入する。約60本の激闘を経て、30周年記念ツアーのクライマックスを飾るのが、黒夢、10年振り再始動だ。2月9日の東京ガーデンシアター公演は先行受付初日から応募が殺到し、瞬く間にバースト状態となった。これを受けるかたちで急遽、追加公演として発表されたのが2月11日のぴあアリーナMMとなる。いずれも<CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR>というタイトルを掲げて開催されるプレミアムな公演だ。

■黒夢オフィシャルグッズ公演前予約概要

受付期間:2025/1/10(金)20:00〜2025/2/8(土)23:59

商品受取:

・2/09 (日) 東京ガーデンシアター

・2/11 (火祝):神奈川 ぴあアリーナMM

※ご注文時に受取日時と会場をご指定下さい。受取り日に専用窓口にてお受け取りいただけます。

予約受付:https://official-goods-store.jp/kuroyume/

graphic designed by @ki_spring



■黒夢<CORKSCREW A GO GO! Saint Mx Fxxx xxXX>

2月09日(日) 東京ガーデンシアター

open17:00 / start18:00

▼チケット ※全席指定 ※SOLD OUT

S席 ¥14,000 (税込)

A席 ¥11,000 (税込)



2月11日(火/祝) 神奈川・ぴあアリーナMM

open16:00 / start17:00

▼チケット ※全席指定

アリーナ席 ¥13,000 (税込)

スタンド席 ¥10,000 (税込)

一般発売:1/18(土)10:00

・ローチケ:https://l-tike.com/kuroyume

・e+:https://eplus.jp/sf/detail/0248390001-P0030055P021001?P1=1221

・ぴあ:https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=11010658



●サポートメンバー

Guitar : 坂下丈朋

Guitar : Daiki / Crossfaith

Drum : Katsuma / coldrain



これに先駆けて、黒夢オフィシャルグッズの公演前予約がオフィシャルグッズストアで受付をスタートした。これは、2月8日(土)23:59までの受付期間中にグッズを予約購入すると、公演当日会場(2/9 東京ガーデンシアター、2/11 ぴあアリーナMM)にて商品を受取ることが可能な会場受取事前予約となるものだ。グッズのラインナップは現在、黒夢オフィシャルグッズストアに公開中。Big Zip ParkaやBig Teeなどの中には、すでに完売しているものが見受けられるので、早めのチェックをおすすめしたいところ。また、注目は全24種類のアイテムがランダムに入れられた“LUCKY DRAW (ガチャ)”にある。その中のCDジャケットミニアクリルスタンドには、遡る約30年前の黒夢インディーズ時代のアーティスト写真と当時のフライヤーデータが4種類紛れているとのこと。この4種はLUCKY DRAWの中でもとりわけ僅かなレアアイテムとして用意されているという。デビュー30周年記念だからこその希少グッズとして届けられる。