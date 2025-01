期間限定の割引航空券！KLMオランダ航空『リアルディールセール』

KLMオランダ航空は2025年1月21日から2月4日まで、『リアルディールセール』を実施し、期間限定の割引航空券をKLM公式ウェブサイトならびにKLMアプリで販売します。

KLMオランダ航空『リアルディールセール』

■日本―アムステルダム間スケジュール(2025年3月29日まで)

便名 :KL862

区間 :成田ーアムステルダム(直行便)

出発 :13:35

到着 :19:35

運航曜日:毎日

便名 :KL861

区間 :アムステルダムー成田(直行便)

出発 :14:25

到着 :11:45(翌日)

運航曜日:毎日

便名 :KL868

区間 :関西ーアムステルダム(直行便)

出発 :12:55

到着 :19:50

運航曜日:火木土

便名 :KL867

区間 :アムステルダムー関西(直行便)

出発 :14:35

到着 :11:20(翌日)

運航曜日:月水金

期間中は日本発着アムステルダム往復エコノミークラス149,530円*、プレミアムコンフォートクラス273,680円*、ビジネスクラス520,200円*から販売します。

*税金等込みの最低料金

・販売期間 :2025年1月21日から2025年2月4日まで

・対象旅行期間:2025年10月31日まで

KLMオランダ航空は2024年に創業105周年を迎えました。

1919年の創業以来、アムステルダムを拠点に世界をむすぶ航空輸送ネットワークを築き、現在世界162都市に及ぶ便利な空のアクセスを提供しています。

日本路線は東京ならびに関西とアムステルダム間に直行便を運航しています。

