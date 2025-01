1月22日(水)に『だしと檸檬』を東京・神楽坂にグランドオープンします。

だしと檸檬

1月22日(水)に『だしと檸檬』を東京・神楽坂にグランドオープン。

今回オープンする『だしと檸檬』は、神楽坂通りの2階に位置します。

鰹節は空気に触れると風味が損なわれてしまうため、削りたての豊潤な薫りと風味を楽しんでいただくために、鰹節専用の削り機を設置し、0.01ミリの薄さに削った削りたての鰹節を提供しています。

削りたての本枯節に昆布とあごを加えた上質な出汁は濁りのない澄んだ琥珀色。

カビ付けによって醗酵と熟成が進み、旨味と香りが凝縮されています。

通常のおでんの他に「糸蒟蒻と明太子」「唐墨じゃがバター」「肉汁水餃子二種盛り」など創作おでんを提供します。

また日本原産のスーパーフードの自然薯を使用した皮ごとすりおろした生とろも提供します。

〆の逸品には、『究極のたまごかけご飯』を用意。

枯節を専用の削り器で0.01ミリの薄さに削った削りたての「鰹節」黄身が濃厚な千葉産の「濃熟卵」農家直送長野産のササニシキを店内で精米した自家精米の「白米」を使用した究極のたまごかけご飯を楽しめます。

ドリンクは焼酎や日本酒、出汁割り、ワイン、サワーなど幅広く提供しますが、レモンサワーが名物です。

超減農薬、防腐剤やワックス不使用で皮ごと食べられる香り豊かな広島・瀬戸田檸檬と強炭酸でつくるこだわりのレモンサワーは全7種類。

甲類焼酎を使用したスタンダードなものをはじめ、様々なベース酒と割りものが楽しめます

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 削りたての鰹節で引いた出汁が自慢の創作おでん!だしと檸檬 appeared first on Dtimes.