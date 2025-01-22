°¤Éô´²¤¬Perfume²ÃÆþ⁉¡Ö´²¤Ç¤¹¡££´¿Í¹ç¤ï¤»¤ÆPerfume¤Ç¤¹¡×
1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¡¢¼ç±é¤Î°¤Éô´²¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±é¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢ÅÏÊÕ°ìµ®´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢ËÜ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¤¹¤ëPerfume¤âÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û°¤Éô´²¡Ö¶ÛµÞÂ®Êó¤Ç¤¹¡ª¡×¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü
Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Î¥é¥¹¥È£¶Ê¬¡ª¡¡´Ú¹ñ¤Î±Ç²è¡Ö¥Æ¥í, ¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¸µ¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬À¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÇúÇË¥Æ¥í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤È¤Î¸ò¾Ä¤ËÄ©¤à¡¢À¸ÊüÁ÷¤È»ö·ï¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
ÈÈ¿Í¤«¤é¸ò¾Ä¿Í¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÞËÜâÃÇ·Êå¤ò±é¤¸¤ë°¤Éô¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎºîÉÊ¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥«¥á¥é¤¬15Ê¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸å¤Çµ¤ÉÕ¤¯¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡£¶ÛÇ÷¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¢Â³¤ÎÃæ¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥»¥ê¥ÕÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ìò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡È¤á¤ë¤ë¡É¤³¤ÈÀ¸¸«¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò°ìÈ¯OK¤Ç·è¤á¤ë°¤Éô¤Î±éµ»¤Ë´¶Æ°¤È¤·¤¿¤¤¤¦¡£¡Ö¤É¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´éÌÌ¤òÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤È¡×¤È¤¤¤¦À¸¸«¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢°¤Éô¤Ï¤³¤ì¤«¤éËÜºî¤ò´Ñ¤ë´ÑµÒ¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
»ëÄ°Î¨¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò±é¤¸¤ëµÈÅÄ¤«¤é¤Ï¡¢°¤Éô¤ÎÂçÊÑ¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ÎÌò°ú¤¼õ¤±¤¿¤ó¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Î¢ÏÃ¤â¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï°¤Éô¤Îµï¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò»£¤ê¡¢¼¡¤ËµÈÅÄ¤¿¤Á¤Î¤¤¤ë¥µ¥Ö¡Ê±ÇÁü¤ä²»À¼¤òÄ´À°¤¹¤ëÉô²°¡Ë¤ò»£¤ë¤È¤¤¤¦½çÈÖ¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¥µ¥Ö¤Î»£±Æ¤ÎºÝ¤Ï¡¢Àè¤Ë»£¤Ã¤¿°¤Éô¤Î±ÇÁü¤òÎ®¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÈÅÄ¤¿¤Á¤¬¼Çµï¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤³¤í¡¢´ÆÆÄ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¡¢»Ñ¤¬¼Ì¤é¤Ê¤¤°¤Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÈÅÄ¤¬¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¡¢Ê¸¶ç¤Ò¤È¤Ä¸À¤ï¤ºÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢°¤Éô¤â¼«Ê¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ÎºÝ¤ÏµÈÅÄ¤¿¤Á¥µ¥Ö¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µÈÅÄ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¼Â¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î°áÁõ¤Ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡×¥«¥é¡¼¤Î¡È²«¿§¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Ï¶»¸µ¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¢À¸¸«¤Ï¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤¬²«¿§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡£
°¤Éô¤Ï¥Ù¥ë¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ò¸«¤»¡Ö¤³¤ì¡¢²«¿§¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¤¬¡¢µÈÅÄ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¶â¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤ËÀ¸¸ò¾Ä¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£
Perfume¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î°§»¢¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î¤ª´ê¤¤¤¬¡£°¤Éô¤Ï¥Æ¥ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤«¤·¤æ¤«¤Ç¤¹¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¤Î¤Ã¤Á¤Ç¤¹¡£´²¤Ç¤¹¡££´¿Í¹ç¤ï¤»¤ÆPerfume¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈÈ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤â¡£¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊý¤¬ÈÈ¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê°¤Éô¡Ë¡¢ÈÈ¿ÍÌò¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÉáÃÊÃå¤È°áÁõ¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¡È¥Û¥ó¥È¤ÎÈÈ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤â¾ú¤·½Ð¤Æ¤¤¤Æ(¾Ð)¡£³§¤µ¤ó¤¬²èÌÌ¤Ç¸«¤ë¡¢¤½¤ÎÊý¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÈÅÄ¡Ë¡¢¡ÖÀ¼¤âÆÃÄ§Åª¤ÊÊý¡×¡Ê¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ë¤È¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¡£¸ò¾ÄÃæ¤ÏÀ¼¤À¤±¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÈÈ¿ÍÌò¤ÎÇÐÍ¥¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
±Ç²è¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡×¤Ï¡¢2·î7Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«¡ª