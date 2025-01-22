¶âÊö»³¡Êº¸¡Ë¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤òÆÍ¤­ÅÝ¤·¤ÆÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Î£±ÇÔ¤ò¥­¡¼¥×

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¼ÂÎÏ¤ÏËÜÊª¤À¡£ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£±£±ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢ËëÆâ¶âÊö»³¡Ê£²£·¡áÌÚÀ¥¡Ë¤¬Âç´ØÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£´¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤òÆÍ¤­ÅÝ¤·¤ÆÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Î£±ÇÔ¤ò¥­¡¼¥×¡£Ê¿ËëÍ¥¾¡¤Ø¸þ¤±¤ÆÂç¤­¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£

¡¡¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î²øÊª¤¬Âç´Ø¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¡£±¦¥Î¥ÉÎØ¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤òÂç¤­¤¯¤Î¤±¤¾¤é¤»¤ë¤È¡¢²¼¤¬¤Ã¤¿Áê¼ê¤ËºÆ¤Ó¶¯Îõ¥Î¥ÉÎØ¤òÈ¯¼Í¡£ºÇ¸å¤ÏÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âº¸Â­°ìËÜ¤Ç»Ä¤·¡¢Âç´Ø¤¬ÅÚÉ¶¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤ë¤Î¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£

¡¡À¾Á°Æ¬£±£´ËçÌÜ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Î²÷¿Ê·â¡£Á°Æü¤Ï»°Ìò¤Î¾®·ë°¤±ê¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂç´Ø¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£¹ñµ»´Û¤ò½Ð¤ë¤Î¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¸å¤È¤Ê¤ê¡¢¼èÁÈ¸å¤Ë¤Ï¡Öµ¢¤ê¤¬¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö½Ð¸ý¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£

¡¡¤½¤ì¤â¡¢¹¥À®ÀÓ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¡£ËëÆâ¸åÈ¾¤Î¼èÁÈ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¼±ç¡©¡¡Ê¹¤³¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤óÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£­à»ä¤â¤³¤ó¤ÊÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤ë¤è­á¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£

¡¡Á°Æü¤Ï½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¡¢½éÆü¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï£¹¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£»Õ¾¢¤ÎÌÚÀ¥¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâÈî¸å¥Î³¤¡Ë¤«¤é¡Ö¹Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤í¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¶µ¤¨¤ò¼é¤Ã¤ÆÂç´Ø¤ò°µÅÝ¡£»Ä¤ê£´Æü´Ö¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È£²¡¢£³ÈÖ¤°¤é¤¤¾¡¤Á¤¿¤¤¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£